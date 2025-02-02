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Geri Dönüş Olur mu? Teğmenler TSK’dan 1 Oyla İhraç Edilmiş

Geri Dönüş Olur mu? Teğmenler TSK’dan 1 Oyla İhraç Edilmiş

Milli Savunma Bakanlığı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.02.2025 - 12:54

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarını çatarak yemin eden 5 teğmen hakkında “emre itaatsizlik” nedeniyle soruşturma başlatılmış ve 5 teğmen ile birlikte 3 sıralı amirleri TSK’dan ihraç edilmişti. Toplam 8 askerin ihraç edildiği Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu’ndaki 9 üyenin 5’inin ihraç yönünde oy kullandığı, 4’ünün ise ihraca karşı çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Nefes Gazetesi

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Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde teğmenler kılıçlarını çatarak yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sözleriyle yeminlerini tamamlamıştı.

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde teğmenler kılıçlarını çatarak yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sözleriyle yeminlerini tamamlamıştı.

Görüntüler sonrasında başatılan soruşturma kapsamında dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte teğmenler İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç ve 3 sıralı amiri TSK’dan ihraç edilmişti.

Görüntüler sonrasında başatılan soruşturma kapsamında dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte teğmenler İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç ve 3 sıralı amiri TSK’dan ihraç edilmişti.

Nefes Gazetesi’nde yer alan habere göre, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu’nun 5 üyesi “ihraç” yönünde oy kullanırken 4 üye ise karara karşı çıktı.

Nefes Gazetesi’nde yer alan habere göre, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu’nun 5 üyesi “ihraç” yönünde oy kullanırken 4 üye ise karara karşı çıktı.

Kaynak

4 üyenin karara muhalefet etmesinin teğmenlerin adalet arayışı sürecine olumlu yönde katkı vermesi bekleniyor. Teğmenlerin 60 gün içinde İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkı bulunuyor.

4 üyenin karara muhalefet etmesinin teğmenlerin adalet arayışı sürecine olumlu yönde katkı vermesi bekleniyor. Teğmenlerin 60 gün içinde İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkı bulunuyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Art Ankara

Asıl ihraç edilmesi gerekenler ihraç için oy verenler.

Selçuk Ulucan

ihraç oyu verenlerin ihrac edildiği günleride yaşamak dileğiyle...

c.ysfalbs

ihraç için hayır oyu veren 4 kişi de ihraç edilir yakında