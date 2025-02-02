Geri Dönüş Olur mu? Teğmenler TSK’dan 1 Oyla İhraç Edilmiş
Geri Dönüş Olur mu? Teğmenler TSK’dan 1 Oyla İhraç Edilmiş
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlarını çatarak yemin eden 5 teğmen hakkında “emre itaatsizlik” nedeniyle soruşturma başlatılmış ve 5 teğmen ile birlikte 3 sıralı amirleri TSK’dan ihraç edilmişti. Toplam 8 askerin ihraç edildiği Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu’ndaki 9 üyenin 5’inin ihraç yönünde oy kullandığı, 4’ünün ise ihraca karşı çıktığı öğrenildi.
Kaynak: Nefes Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde teğmenler kılıçlarını çatarak yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sözleriyle yeminlerini tamamlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüntüler sonrasında başatılan soruşturma kapsamında dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte teğmenler İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç ve 3 sıralı amiri TSK’dan ihraç edilmişti.
Nefes Gazetesi’nde yer alan habere göre, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu’nun 5 üyesi “ihraç” yönünde oy kullanırken 4 üye ise karara karşı çıktı.
4 üyenin karara muhalefet etmesinin teğmenlerin adalet arayışı sürecine olumlu yönde katkı vermesi bekleniyor. Teğmenlerin 60 gün içinde İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkı bulunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Asıl ihraç edilmesi gerekenler ihraç için oy verenler.
ihraç oyu verenlerin ihrac edildiği günleride yaşamak dileğiyle...
ihraç için hayır oyu veren 4 kişi de ihraç edilir yakında