Kandilli’den Santorini Senaryosu: Tsunami Olursa Türkiye Etkilenir mi?
Kandilli’den Santorini Senaryosu: Tsunami Olursa Türkiye Etkilenir mi?
Yunanistan’ın Santorini Adası çevresindeki sismik hareketlilik sürüyor. Bölgede yaşanabilecek büyük bir deprem, Ege’deki tsunami tehdidini bir kez daha gündeme getirdi. Sarsıntıları yakından takip ettiklerini söyleyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, yaşanabilecek 7,5 ve 7,7 büyüklüğünde herhangi bir depremin tsunami oluşturması durumunda dalgaların Türkiye’nin kıyılarına ulaşmasının yaklaşık bir saat süreceğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi’nde gündemdeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prof. Dr. Özel, bölgede depremlerin irili ufaklı devam ettiğini vurgulayarak, “Kandilli Rasathanesi olarak sadece deprem değil, ‘Eğer orada büyük bir deprem olursa kıyılarımıza ulaşabilecek herhangi bir su yükselmesi, bir tsunami dalgası olabilir mi?’ açısında da incelemekteyiz. Kandilli Rasathanesi’nde, bir haftada yaklaşık 1260 depremin çözümü yapıldı.” dedi.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özel, Ege Denizi’nde tsunami oluşturabilecek merkezleri yerlerinin bilindiğini, kendilerinin de deprem senaryoları üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Prof. Dr. Özel, "Olası Marmara Depremi için yeterli çalışmanız var mı?" sorusunu, "Marmara'da 250-300 yıl arasında tekrarlanma periyodu. Marmara'daki tarihsel depremlerin belirsizlikleri diğer yerlerden daha fazla." şeklinde yanıtladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın