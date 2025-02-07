Kandilli’den Santorini Senaryosu: Tsunami Olursa Türkiye Etkilenir mi?

Ege Denizi’ndeki depremlerin tektonik bir yapı sergilediğini aktaran Özel, söz konusu alanın tsunami açısından daha tehlikeli düşey fayların olduğu bir bölge bulunduğunu dile getirdi.

Bu denizin son 50 yıllık deprem verilerini de paylaşan Özel, şöyle devam etti: “1956 Amorgos Depremi var, çok büyük bir deprem. 7.7-7.8 (büyüklüğünde) büyük bir tsunami ve hasar yaratmış.

Hatta bu depremde meydana gelen tsunami dalgalarının Mısır’a kadar ulaştığı tarihsel kayıtlarda vardı.

Yine 1989-1991 deprem serisi var, orta büyüklükte başlayıp büyük bir kırılma olmadan sonlanan. 2002-2003 Ege Depremi serisi var.

2011-2012 en yakın örnek, orada da bir deprem fırtınası ve volkanik aktivite söz konusuydu. Büyük bir patlama olmadı. 2024-25 şu günlerde devam eden etkinliği yakından izliyoruz.”