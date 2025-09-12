DMM’den “Boğaz Köprüleri Satılacak” İddiasına Yalanlama Geldi
Yeni Orta Vadeli Program’ın açıklaması sonrasında İstanbul BoğazI’nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün özelleştireceği iddia edilmişti. ABD’nin ünlü Bloomberg kanalının yaptığı habere Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama geldi. DMM, köprülerin mülkiyet hakkının satılAmayacağını, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devrinin olabileceğini açıkladı.
Yeni Orta Vadeli Program’da özelleştirme kalemi ile ciddi bir gelir beklentisi yer alırken, ünlü finans kanalı Bloomberg Boğaz Köprüleri ile ilgili özel haber yapmıştı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, köprü ve otoyolların satılacağı iddiasını yalanladı.
DMM'nin açıklaması 👇
