DMM’den “Boğaz Köprüleri Satılacak” İddiasına Yalanlama Geldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.09.2025 - 15:03

Yeni Orta Vadeli Program’ın açıklaması sonrasında İstanbul BoğazI’nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün özelleştireceği iddia edilmişti. ABD’nin ünlü Bloomberg kanalının yaptığı habere Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama geldi. DMM, köprülerin mülkiyet hakkının satılAmayacağını, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devrinin olabileceğini açıkladı.

Yeni Orta Vadeli Program’da özelleştirme kalemi ile ciddi bir gelir beklentisi yer alırken, ünlü finans kanalı Bloomberg Boğaz Köprüleri ile ilgili özel haber yapmıştı.

Haberde Türkiye’nin, İstanbul Boğazı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü (Boğaziçi) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile birlikte 9 otoyulu özelleştirmek için Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) aracılığıyla yatırım bankalarına teklif çağrısı yaptığı yer almıştı. 

Ayrıca haberde “Bu plan gerçekleşirse ülke tarihindeki en büyük özelleştirme anlaşması olma potansiyeli taşıyor.” ifadeleri de kullanılmıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, köprü ve otoyolların satılacağı iddiasını yalanladı.

İletişim Başkanlığı’na bağlı DMM’den yapılan açıklamada, köprü ve otoyolların mülkiyet hakkının satışının mümkün olmadığını iddia edildi ve belirli bir süre işetme hakkının özelleştirileceği duyuruldu.

DMM'nin açıklaması 👇

twitter.com

'Son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor” iddiası dolaşıma sokulmuş, bu iddialar kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olmuştur.

Doğrusu; otoyol ve köprülerin “satışı” hukuken mümkün değildir. Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir.

1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlanmış; bu görev kanunla bugün de aynı çalışmaları yürüten Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verilmiştir.

Orta Vadeli Plan’da yer alan özelleştirme gelir hedefi de köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır. İddialara konu işlem ise bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir.

Bu süreçte dünya örnekleri incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirilmekte, devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılmakta ve kamu yararını en üst düzeyde koruyacak stratejiler oluşturulmaktadır.

Söz konusu varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Haberlerde kullanılan “satış”, “vatandaşa yük”, “peşkeş” gibi ifadeler, gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen söylemlerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
