İstanbul'un En Önemli İçme Suyu Kaynaklarından Durugöl'ün Balaban Kıyısı Yeşile Büründü
İstanbul'un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Durugöl'ün Balaban kıyısı yeşile büründü. Göldeki renk değişimi vatandaşları tedirgin ederken, yeşile dönen su dron ile havadan görüntülendi.
İstanbul'un en önemli içme su kaynaklarından birisi olan Durugöl'ün Arnavutköy Balaban kıyısında suyun rengi yeşile dönerken kıyıda köpük görüldü.
Yeşile bürünen Durugöl’ün görüntüleri:
