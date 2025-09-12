İstanbul'un En Önemli İçme Suyu Kaynaklarından Durugöl'ün Balaban Kıyısı Yeşile Büründü

Sudaki renk değişimi vatandaşların paniğe kapılmasına neden olurken, suyun neden Yeşil rengine döndüğü henüz bilinmiyor. Göldeki renk değişimi ve kıyıda oluşan köpük ise havadan görüntülendi.

Çevre sakini Ahmet Çınar, 'Ben sürekli burada balık tutuyorum, her sene bu aylarda göl Yeşil rengine bürünüyor. Gölün altında ot ve yosunlar kıyıya vurduğu için suyun rengini değiştirdiği söyleniyor. Yeşillik, yaklaşık 10 gün kadar duruyor, sonra kayboluyor. İnsanlarımız etrafı çok pisletiyorlar. Geçen gün burası leş gibiydi. Yiyip içiyorlar, pisliğini yere bırakıp gidiyorlar, çöp konteynerin yanına bırakıyor, birkaç metre götürüp bırakmıyorlar. Biraz da bizden kaynaklanıyor' dedi.