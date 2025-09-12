onedio
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya Giden Uçaklara Sahte Bomba İhbarı: 6 Kişi Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
12.09.2025 - 13:17

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya giden uçaklara, klon telefon üzerinden sahte bomba ihbarları yapılması üzerine emniyet istihbaratı hareket geçti. Son 4 günde 6 uçak için sahte bomba ihbarı yaparak uçak seferlerini aksatan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 5’nin 18 yaşının altında olduğu öğrenildi.

Kaynak: Ahmet Ergen / NTV

Uçak seferleri için yapılan bomba ihbarları sonrasında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya giden bazı uçaklarda aksamalar yaşandı.

NTV’den Ahmet Ergen’in haberine göre, son 4 günde Adıyaman, Batman, Sivas, Konya, Gaziantep ve Çukurova havalimanlarına sabit hat üzerinden bomba ihbarı geldi.

Çalışma sonucunda ihbarların bir şahıs tarafından yapıldığı, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından tespit edildi. Şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Yapılan sorgulama sonrasında gözaltına alınan kişinin telefonunun klonlandığı ve sahte bomba ihbarlarını yapan kişilerin başkaları olduğu tespit edildi.

Ardından da ihbarları yapan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yaşının 18'den küçük olduğu ortaya çıktı. 5 çocuktan 2'si 'tehdit, şantaj, kişisel verileri çalmak' suçlarından tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

