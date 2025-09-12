Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya Giden Uçaklara Sahte Bomba İhbarı: 6 Kişi Gözaltına Alındı
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya giden uçaklara, klon telefon üzerinden sahte bomba ihbarları yapılması üzerine emniyet istihbaratı hareket geçti. Son 4 günde 6 uçak için sahte bomba ihbarı yaparak uçak seferlerini aksatan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 5’nin 18 yaşının altında olduğu öğrenildi.
Kaynak: Ahmet Ergen / NTV
Uçak seferleri için yapılan bomba ihbarları sonrasında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya giden bazı uçaklarda aksamalar yaşandı.
