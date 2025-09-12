Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya Giden Uçaklara Sahte Bomba İhbarı: 6 Kişi Gözaltına Alındı

NTV’den Ahmet Ergen’in haberine göre, son 4 günde Adıyaman, Batman, Sivas, Konya, Gaziantep ve Çukurova havalimanlarına sabit hat üzerinden bomba ihbarı geldi.

Çalışma sonucunda ihbarların bir şahıs tarafından yapıldığı, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından tespit edildi. Şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Yapılan sorgulama sonrasında gözaltına alınan kişinin telefonunun klonlandığı ve sahte bomba ihbarlarını yapan kişilerin başkaları olduğu tespit edildi.

Ardından da ihbarları yapan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'inin yaşının 18'den küçük olduğu ortaya çıktı. 5 çocuktan 2'si 'tehdit, şantaj, kişisel verileri çalmak' suçlarından tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.