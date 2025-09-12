onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AKP’ye Geçecek

AK Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.09.2025 - 11:48

CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanması sonrasında Özlem Vural Gürzel başkanvekili olarak seçilmişti. Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa ettiğini açıklayan Özlem Vural Gürzel’in yeni partisi merak ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP MKYK toplantısında Beykoz Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP’ye katılacağını açıkladı.

Kaynak: İsmail Saymaz

Beykoz Başkanvekili Özlem Vural Gürzel geçtiğimiz günlerde “Destek göremiyorum” diyerek CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı.

Özlem Vural Gürzel’in istifa açıklaması 👇

CHP’den istifa eden Özlem Vural Gürzel AKP’ye katılacak.

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özlem Vural Gürzel’in AKP’ye katılacağını açıkladığını duyurdu. Erdoğan’ın cumartesi günü AKP Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel’e ve CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor.

AKP daha önce CHP’li Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu transfer etmişti.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
