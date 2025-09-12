Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AKP’ye Geçecek
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanması sonrasında Özlem Vural Gürzel başkanvekili olarak seçilmişti. Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa ettiğini açıklayan Özlem Vural Gürzel’in yeni partisi merak ediliyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP MKYK toplantısında Beykoz Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP’ye katılacağını açıkladı.
Kaynak: İsmail Saymaz
Beykoz Başkanvekili Özlem Vural Gürzel geçtiğimiz günlerde “Destek göremiyorum” diyerek CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı.
CHP’den istifa eden Özlem Vural Gürzel AKP’ye katılacak.
