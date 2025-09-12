onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Telegram ve Discord Operasyonu: "C31K" Grubundaki 30 Kişi Gözaltına Alındı

Telegram ve Discord Operasyonu: "C31K" Grubundaki 30 Kişi Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.09.2025 - 09:40

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Telegram ve Discord gibi uygulamalarda yer alan ve kendilerini “C31K” olarak tanımlayan gruba karşı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, 13'ü 18 yaşın altında olmak üzere toplam 30 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyanın en karanlık platformlarından biri olan “C31K” isimli gruba operasyon düzenlendi.

Sosyal medyanın en karanlık platformlarından biri olan “C31K” isimli gruba operasyon düzenlendi.

Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan 'C31K' platformunda, başta 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımlar olmak üzere; hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret paylaşımları, deprem, yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler, yine kamuoyunun gündeminde olan bazı olaylarda mağdur aileleri hedef alan taciz ve tehdit paylaşımları, şehit aileleri ve yakınlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı ve 17’si 18 yaşının altında olan toplam 40 kişi tespit edildi. Bu şüphelilerden 2'sinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, tespit edilen 38 şüpheliye yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 14 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 30 kişi yakalandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın