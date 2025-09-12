Telegram ve Discord Operasyonu: "C31K" Grubundaki 30 Kişi Gözaltına Alındı

Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan 'C31K' platformunda, başta 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımlar olmak üzere; hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret paylaşımları, deprem, yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler, yine kamuoyunun gündeminde olan bazı olaylarda mağdur aileleri hedef alan taciz ve tehdit paylaşımları, şehit aileleri ve yakınlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı ve 17’si 18 yaşının altında olan toplam 40 kişi tespit edildi. Bu şüphelilerden 2'sinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, tespit edilen 38 şüpheliye yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 14 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 30 kişi yakalandı.