Telegram ve Discord Operasyonu: "C31K" Grubundaki 30 Kişi Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Telegram ve Discord gibi uygulamalarda yer alan ve kendilerini “C31K” olarak tanımlayan gruba karşı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, 13'ü 18 yaşın altında olmak üzere toplam 30 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.
Sosyal medyanın en karanlık platformlarından biri olan “C31K” isimli gruba operasyon düzenlendi.
