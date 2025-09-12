Savcılar Açıkladı: Yabancı Uyruklular Paris'teki Camilerin Önüne Domuz Kafaları Yerleştirdi

İddialara göre, bu kişiler Normandiya’daki bir çiftçiden domuz kafaları satın aldıktan sonra Sırbistan plakalı araçla Paris’e gitti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aynı aracın sadece camilere değil, Montreuil, Montrouge, Malakoff ve Gentilly gibi banliyölerdeki farklı noktalara da domuz kafaları bıraktığı tespit edildi. Fransız medyasında yer alan bilgilere göre, kafalardan birinin üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un soyadı yazılmıştı.

Şüphelilerin ertesi sabah Belçika sınırını geçtikleri düşünülüyor. Ayrıca, savcılık şüphelilerin Fransa-Belçika sınırındaki bir geçişte Hırvatistan’a ait bir telefon numarası kullandıklarını açıkladı. Olayla ilgili “yabancı bir güce hizmet etmek” ve “nefret veya şiddeti kışkırtmak” suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu suçlamaların altı yıla kadar hapis cezası bulunuyor.