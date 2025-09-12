onedio
Savcılar Açıkladı: Yabancı Uyruklular Paris'teki Camilerin Önüne Domuz Kafaları Yerleştirdi

12.09.2025 - 08:25

Paris’te pazartesi gecesi dokuz caminin önüne bırakılan domuz kafaları ülke gündemine oturdu. Savcılar, olayın yabancı uyruklu iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve soruşturmanın “yabancı müdahale” şüphesiyle derinleştirildiğini açıkladı.

Kaynak: Euronews

Fransa’nın başkenti Paris’te pazartesi gecesi yaşanan olay, ülkede İslamofobi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Euronews'in haberine göre, kentin farklı noktalarında bulunan camilerin önüne toplam dokuz kesik domuz kafası bırakıldı. Savcılık, bunun “halk içinde huzursuzluk yaratma” girişimi olduğunu belirtti.

Soruşturmayı yürüten savcılar, olayın arkasında yabancı uyruklu iki kişinin olduğunu açıkladı.

İddialara göre, bu kişiler Normandiya’daki bir çiftçiden domuz kafaları satın aldıktan sonra Sırbistan plakalı araçla Paris’e gitti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, aynı aracın sadece camilere değil, Montreuil, Montrouge, Malakoff ve Gentilly gibi banliyölerdeki farklı noktalara da domuz kafaları bıraktığı tespit edildi. Fransız medyasında yer alan bilgilere göre, kafalardan birinin üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un soyadı yazılmıştı.

Şüphelilerin ertesi sabah Belçika sınırını geçtikleri düşünülüyor. Ayrıca, savcılık şüphelilerin Fransa-Belçika sınırındaki bir geçişte Hırvatistan’a ait bir telefon numarası kullandıklarını açıkladı. Olayla ilgili “yabancı bir güce hizmet etmek” ve “nefret veya şiddeti kışkırtmak” suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu suçlamaların altı yıla kadar hapis cezası bulunuyor.

