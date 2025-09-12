Savcılar Açıkladı: Yabancı Uyruklular Paris'teki Camilerin Önüne Domuz Kafaları Yerleştirdi
Paris’te pazartesi gecesi dokuz caminin önüne bırakılan domuz kafaları ülke gündemine oturdu. Savcılar, olayın yabancı uyruklu iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve soruşturmanın “yabancı müdahale” şüphesiyle derinleştirildiğini açıkladı.
Kaynak: Euronews
Fransa’nın başkenti Paris’te pazartesi gecesi yaşanan olay, ülkede İslamofobi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Soruşturmayı yürüten savcılar, olayın arkasında yabancı uyruklu iki kişinin olduğunu açıkladı.
