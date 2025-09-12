CHP Genel Merkezi'nde Mutlak Butlan Hazırlığı İddiası: Gaz Maskesi, Makarna, Bisküvi ve Limon Stoklandı!
CHP’nin İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin kayyum olarak atanmış ve hafta başında binlerce polisin müdahalesi sonrasında il binasına girebilmişti.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde 15 Eylül’de görülecek mahkemede mutlak butlan kararının çıkması ihtimaline karşı hazırlık yapıldığı iddia edildi. İddiaya göre CHP, mutlak butlan kararı sonrasında görevi kabul edecek eski başkanı binaya sokmayacak. Olası bir polis müdahalesine karşı ise 3 bin gaz maskesi, çok sayıda makarna, bisküvi ve limona alındı ve genel merkezde stoklandı.
Kaynak: Başak Kaya / Sözcü
CHP’de yargılanan kurultay için 15 Eylül’de duruşma olacak. İddiaya göre mahkeme karar alarak mutlak butlan ilan edecek ve eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu göreve geri dönecek.
Davanın yeniden ertelenebileceği de konuşulmaya başlandı.
