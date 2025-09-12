onedio
CHP Genel Merkezi'nde Mutlak Butlan Hazırlığı İddiası: Gaz Maskesi, Makarna, Bisküvi ve Limon Stoklandı!

CHP Genel Merkezi'nde Mutlak Butlan Hazırlığı İddiası: Gaz Maskesi, Makarna, Bisküvi ve Limon Stoklandı!

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.09.2025 - 09:09

CHP’nin İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin kayyum olarak atanmış ve hafta başında binlerce polisin müdahalesi sonrasında il binasına girebilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 15 Eylül’de görülecek mahkemede mutlak butlan kararının çıkması ihtimaline karşı hazırlık yapıldığı iddia edildi. İddiaya göre CHP, mutlak butlan kararı sonrasında görevi kabul edecek eski başkanı binaya sokmayacak. Olası bir polis müdahalesine karşı ise 3 bin gaz maskesi, çok sayıda makarna, bisküvi ve limona alındı ve genel merkezde stoklandı.

Kaynak: Başak Kaya / Sözcü

CHP’de yargılanan kurultay için 15 Eylül’de duruşma olacak. İddiaya göre mahkeme karar alarak mutlak butlan ilan edecek ve eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu göreve geri dönecek.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, CHP’de olası bir mutlak butlan kararına karşı hazırlıklar başladı. Hafta sonu itibariyle 81 il başkanı Ankara’ya gelecek. 14 Eylül’de yapılacak olan mitinge katılımın yüksek olması hedefleniyor. 

Mutlak butlan kararı halinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gelmesi durumunda partililerin protesto hazırlığı yaptığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre; genel merkeze 3 binden fazla N95 tipi gaz maskesi alındığı, nöbette tüketilmek üzere de makarna, bisküvi gibi gıda alımı yapıldığı kaydedildi.

Biber gazına karşı ayrıca limon alındığı belirtildi.

Davanın yeniden ertelenebileceği de konuşulmaya başlandı.

Ankara kulislerinde duruşma günü gelmeden bir ara karar çıkmasının mümkün olduğu konuşulurken, dün itibariyle davanın ileri bir tarihe ertelenebileceği konuşuluyor. Bir erteleme bugüne kadarki tüm olasılıkları da ortadan kaldırıyor. Çünkü CHP’nin olağan kurultay takvimi devam ediyor yani delege yapısı değişiyor. Mahkemeye konu delegelerin görevleri biteceği için dava konusu da ortadan kalkacak.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
