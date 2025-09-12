CHP Genel Merkezi'nde Mutlak Butlan Hazırlığı İddiası: Gaz Maskesi, Makarna, Bisküvi ve Limon Stoklandı!

Ankara kulislerinde duruşma günü gelmeden bir ara karar çıkmasının mümkün olduğu konuşulurken, dün itibariyle davanın ileri bir tarihe ertelenebileceği konuşuluyor. Bir erteleme bugüne kadarki tüm olasılıkları da ortadan kaldırıyor. Çünkü CHP’nin olağan kurultay takvimi devam ediyor yani delege yapısı değişiyor. Mahkemeye konu delegelerin görevleri biteceği için dava konusu da ortadan kalkacak.