Mahkemeden CHP’nin İstanbul İl Kongresi Kararı: Gürsel Tekin’in Kayyumluğu Düştü mü?

'Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz.'