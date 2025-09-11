onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mahkemeden CHP’nin İstanbul İl Kongresi Kararı: Gürsel Tekin’in Kayyumluğu Düştü mü?

Mahkemeden CHP’nin İstanbul İl Kongresi Kararı: Gürsel Tekin’in Kayyumluğu Düştü mü?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.09.2025 - 13:12

Ankara 3. Asliye Mahkemesi, İl Kongresinin iptali davasını esastan reddetti. Bu kararla 'Gürsel Tekin, kayyum olarak devam edecek mi?' sorusu akılara geldi. CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, “Bu kararla kayyumun görevine devam etme durumu yok” dedi. Bu açıklamaların ardından Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gürsel Tekin Kayyum Olarak Devam Edecek mi?

Gürsel Tekin Kayyum Olarak Devam Edecek mi?

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı usulden reddetti. İstinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada “Bu kararla kayyumun görevine devam etme durumu yok” dedi.

Gürsel Tekin, "Kayyumluğu düşecek" haberlerine dair bir açıklama yaptı:

Gürsel Tekin, "Kayyumluğu düşecek" haberlerine dair bir açıklama yaptı:
twitter.com

'Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
13
2
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın