Yerine Kayyum Atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Valiye Ulaşamadıklarını Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
08.09.2025 - 13:17

Yerine kayyumun atandığı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından bir paylaşım yaptı. İstanbul il binasında polis ablukasına değinen Özgür Çelik, valiye ulaşamadıklarını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda arbede yaşandı.

CHP İstanbul il binasında polis ve vekiller arasında arbede meydana geldi. Gürsel Tekin'in talebiyle il binasına icra memurları geldi. İcra memurlarının binaya girmek istemesinin ardından vekiller engel oldu. Polisin müdahale etmesiyle hareketli dakikalar yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından bir paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Özgür Çelik'in paylaşımı şöyle:
'İstanbul valisine ulaşamıyoruz. Ne telefonlarımızı açıyor, ne dönüş yapıyor.

Bu esnada polis ablukası daha da daralarak parti binamızın bahçesine kadar ilerledi. Bu durum sürekli gerginlik ve sürtüşmelere yol açıyor. Üstelik partimizin bulunduğu sitede yaşayan yaklaşık 3 bin insanın da kendi konutlarına erişmeleri de engelleniyor.

Dün geceden beri sürekli gerilime yol açan bu ablukanın kimseye bir faydası yok. Türkiye'nin birinci partisinin etrafını çevirmenin, parti üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok.

Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir.

Eninde sonunda yenilmeye mahkum bu zorbalık son bulmalıdır.'

Gürsel Tekin, mahkemeye başvurarak görevine başlaması için gerekli tebligat ve yazışmaların ivedilikle yapılmasını talep etti.

Gürsel Tekin, mahkemeye başvurarak göreve başlaması için gereken yazının kendisine de iletilmesini istedi. Söz konusu dilekçede, “Sayın Mahkemenizce verilen 02/09/2025 tarihli ara kararın infazı için gerekli tebligat, yazışma ve işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi, müvekkilimin de aralarında bulunduğu geçici kurulun görevine fiilen başlamasının sağlanması...” ifadeleri yer aldı.

Avukat Demirkuş, dilekçede mahkemenin verdiği kararın “geçici hukuki koruma tedbiri” niteliğinde olduğunu ve bu nedenle gecikmeden uygulanması gerektiğini hatırlattı. Demirkuş, “Mahkeme kararlarının, Anayasa’nın 138. maddesi gereği derhal uygulanması zorunludur. Aksi halde kararın amacı olan hukuki güvenliğin sağlanması ve seçme-seçilme hakkının korunması işlevsiz kalacaktır” ifadelerine yer verdi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
