Yerine Kayyum Atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Valiye Ulaşamadıklarını Paylaştı
Yerine kayyumun atandığı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından bir paylaşım yaptı. İstanbul il binasında polis ablukasına değinen Özgür Çelik, valiye ulaşamadıklarını açıkladı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda arbede yaşandı.
Özgür Çelik'in paylaşımı şöyle:
Gürsel Tekin, mahkemeye başvurarak görevine başlaması için gerekli tebligat ve yazışmaların ivedilikle yapılmasını talep etti.
