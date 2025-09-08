Yerine Kayyum Atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Valiye Ulaşamadıklarını Paylaştı

'İstanbul valisine ulaşamıyoruz. Ne telefonlarımızı açıyor, ne dönüş yapıyor.

Bu esnada polis ablukası daha da daralarak parti binamızın bahçesine kadar ilerledi. Bu durum sürekli gerginlik ve sürtüşmelere yol açıyor. Üstelik partimizin bulunduğu sitede yaşayan yaklaşık 3 bin insanın da kendi konutlarına erişmeleri de engelleniyor.

Dün geceden beri sürekli gerilime yol açan bu ablukanın kimseye bir faydası yok. Türkiye'nin birinci partisinin etrafını çevirmenin, parti üyelerimizin kendi parti binasına girmesini engellemenin hiçbir izahı yok.

Bir an önce bu hukuksuz ve art niyetli kuşatmadan vazgeçilmelidir.

Eninde sonunda yenilmeye mahkum bu zorbalık son bulmalıdır.'