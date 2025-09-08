Özgür Özel Kayyuma Karşı Direnen Partililere Türkü Sözleriyle Seslendi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezindeki Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı'na katıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına değinen Özgür Özel, “Bu fırtınaya karşı asla baş eğmeyeceğiz. Biz haklıyız, ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, biz kazanacağız” dedi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ablukası altındayken Genel Başkan Özgür Özel, önemli mesajlar verdi.
