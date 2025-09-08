Özgür Özel Kayyuma Karşı Direnen Partililere Türkü Sözleriyle Seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin’in il binasına gitmek için hareket ettiği saatlerde açıklamalarda bulundu. Partisinin genel merkezinde Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı’nda konuşan Özgür Özel, şunları dedi:

'Biz işgalin ortasında vazgeçmeyip Cumhuriyet kuran cesaretli insanların partisiyiz. Bu süren fırtınaya karşı asla baş eğmeyeceğiz. Buradan İstanbul İl Başkanlığı'ndaki arkadaşlarıma, tüm üyelerimize sesleniyorum:

'Bekle kar altında kalan buğday tanesi

Yine onun sularıyla yeşereceksin

Gözyaşların çare değil ağlama büyü

Başını dik tutabilirsen boy vereceksin

Bekle kar altında kalan buğday tanesi, yeniden yeşereceksin. Biz haklıyız, ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, biz kazanacağız.

Biz haklıyız. Biz güçlüyüz. Biz kazanacağız. Ahlaki üstünlük bizdedir. Psikolojik üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Millet bizimledir, biz milletleyiz. Millet kazanacak, biz kazanacağız.'