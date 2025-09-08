onedio
Özgür Özel Kayyuma Karşı Direnen Partililere Türkü Sözleriyle Seslendi

08.09.2025 - 12:52

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezindeki Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı'na katıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına değinen Özgür Özel, “Bu fırtınaya karşı asla baş eğmeyeceğiz. Biz haklıyız, ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, biz kazanacağız” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ablukası altındayken Genel Başkan Özgür Özel, önemli mesajlar verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin’in il binasına gitmek için hareket ettiği saatlerde açıklamalarda bulundu. Partisinin genel merkezinde Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı’nda konuşan Özgür Özel, şunları dedi:

'Biz işgalin ortasında vazgeçmeyip Cumhuriyet kuran cesaretli insanların partisiyiz. Bu süren fırtınaya karşı asla baş eğmeyeceğiz. Buradan İstanbul İl Başkanlığı'ndaki arkadaşlarıma, tüm üyelerimize sesleniyorum:

'Bekle kar altında kalan buğday tanesi

Yine onun sularıyla yeşereceksin

Gözyaşların çare değil ağlama büyü

Başını dik tutabilirsen boy vereceksin

Gözyaşların çare değil ağlama büyü

Başını dik tutabilirsen boy vereceksin'

Bekle kar altında kalan buğday tanesi, yeniden yeşereceksin. Biz haklıyız, ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, biz kazanacağız.

Biz haklıyız. Biz güçlüyüz. Biz kazanacağız. Ahlaki üstünlük bizdedir. Psikolojik üstünlük bizdedir. Çoğunluk enerjisi bizdedir. Millet bizimledir, biz milletleyiz. Millet kazanacak, biz kazanacağız.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
ayzin..

Medium boy eski dede kılıçtaroğlusu , hiç güven vermiyor

Mad man

Anca türkü söylersin eczacı kardeş.