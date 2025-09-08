onedio
CHP İstanbul İl Binasında Polis Müdahalesi: Biber Gazından Bir Kişi Fenalaştı

Dilara Şimşek
08.09.2025 - 12:11

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gelmesini açıklamasının ardından il binasında nöbet devam ediyor. Polis ablukasına alınan il binası çevresinde biber gazlı müdahale gerçekleşti. 54 yaşındaki bir kişi müdahalede fenalaştı. En az 10 kişi gözaltına alındı.

CHP İstanbul il binasında toplanan partililer ve vatandaşlara polis müdahale etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü (bugün) il binasına gideceğini açıklamasının ardından partililer harekete geçti. CHP il binasına toplanan vatandaşlar ve partililerin kayyuma karşı nöbeti sürerken polis ablukası devam ediyor. Zaman zaman müdahalenin yaşandığı bölgede en az 10 kişinin gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Biber gazından 1 kişi fenalaştı.

Polisin biber gazlı müdahalesinde 54 yaşındaki bir kişi fenalaştı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Kaynak: BirGün

