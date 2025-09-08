CHP İstanbul İl Binasında Polis Müdahalesi: Biber Gazından Bir Kişi Fenalaştı
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gelmesini açıklamasının ardından il binasında nöbet devam ediyor. Polis ablukasına alınan il binası çevresinde biber gazlı müdahale gerçekleşti. 54 yaşındaki bir kişi müdahalede fenalaştı. En az 10 kişi gözaltına alındı.
CHP İstanbul il binasında toplanan partililer ve vatandaşlara polis müdahale etti.
Biber gazından 1 kişi fenalaştı.
şimdi chp suçlu dimi ülkenin içinden geçtiniz
''Allah, zulmeden bir kavmi hidayete erdirmez.'' Bunlar başta oldukça bu ülke ferahlığa kavuşmayacak.
Sık bakalım sık bakalım biber gazı sık bakalım copunu bırak kaskını bırak delikanlı kim bakalım