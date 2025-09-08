onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
İzmir'de Karakol Saldırısını Düzenleyen 16 Yaşındaki Eren Bigül'ün Hastanede Öldüğü İddia Edildi

İzmir'de Karakol Saldırısını Düzenleyen 16 Yaşındaki Eren Bigül'ün Hastanede Öldüğü İddia Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2025 - 11:48 Son Güncelleme: 08.09.2025 - 12:26

İzmir Balçova'daki karakola saldırarak 2 polisi şehit eden 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bigül'ün tedavi için kaldırıldığı hastanede öldüğü iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki Eren Bigül'ün hastanede öldüğü iddia edildi.

İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki Eren Bigül'ün hastanede öldüğü iddia edildi.

İzmir'in Balçova ilçesindeki polis karakoluna pompalı tüfekle saldırarak iki polisi şehit eden 16 yaşındaki lise öğrencisi Eren Bigül, saldırı sonrasında yaşanan çatışmada vurulmuştu. Hastaneye kaldırılan Eren Bigül'ün öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
4
3
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın