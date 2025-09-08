onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İzmir’deki Karakol Saldırısından 3 Saat Önce Yapılan Instagram Paylaşımı Gündem Oldu

İzmir’deki Karakol Saldırısından 3 Saat Önce Yapılan Instagram Paylaşımı Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2025 - 11:05 Son Güncelleme: 08.09.2025 - 11:16

İzmir’de 16 yaşında bir kişinin polis karakoluna saldırarak 2 polisi şehit ettiği olayla ilgili olabileceği iddia edilen bir Instagram paylaşımı ortaya çıktı. 1muvahhid99 isimli bir Instagram kullanıcısı yaptığı paylaşımda “Birazdan iştihad yapacağım ve şehit olacağım” yazdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir’de 2 polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı olayı ile bir bağlantısı olabileceği iddia edilen bir paylaşım ortaya çıktı.

İzmir’de 2 polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı olayı ile bir bağlantısı olabileceği iddia edilen bir paylaşım ortaya çıktı.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, bir polis ağır yaralandı. Saldırganın 16 yaşında olduğu bildirildi.

Olaydan 3 saat önce Instagram’dan yapılan bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. 1muvahhid99 kullanıcı isimli bir kişi, yaptığı paylaşımda “Birazdan iştihad yapacağım ve şehit olacağım” ifadelerini kullandı. 

İşte o paylaşımda yazanlar: 

'BİRAZDAN İSTİŞHAD YAPACAĞIM VE ŞEHİD OLACAĞIM İNŞAALLAH.

DÜNYANIN HER YERİNDE MÜSLÜMANLARA ZULMEDİLİYOR AMA BİRÇOK MÜSLÜMAN SADECE İZLEMEKLE VEYA KINAMAKLA YETİNİYOR. ARTIK BİRİLERİNİN BU ZULÜMLERE KARŞI HAREKETE GEÇMESİ GEREK.

EY MÜSLÜMANLAR, HAREKETE GEÇMEK İÇİN DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ. HAREKETE GEÇMENİZ İÇİN DAHA NE KADAR MÜSLÜMANIN ÖLDÜRÜLMESİ GEREKLİ, HAREKETE GEÇMENİZ İÇİN DAHA NE KADAR MÜSLÜMANIN İŞKENCEYE UĞRAMASI GEREKLİ, HAREKETE GEÇMENİZ İÇİN DAHA NE KADAR MÜSLÜMANIN HAPSEDİLMESİ GEREKLİ, HAREKETE GEÇMENİZ İÇİN DAHA NE KADAR MÜSLÜMANA ZULMEDİLMESİ GEREKLİ. EY MÜSLÜMANLAR, ARTIK DAHA FAZLA BEKLEMEYİN VE O KAFİRLERLE SAVAŞIN, ONLARI YAKALADIĞINIZ YERDE ÖLDÜRÜN, TUZAKLAR KURUN, ONLARI ESİR ALIN, ONLAR SİZİ NEREDEN ÇIKARDILARSA SİZDE ONLARI ORADAN ÇIKARIN, ONLARI HER YERDE VE HER ZAMAN GÖZETLEYİN.

EY KAFİRLER, ZULMETTİĞİNİZ TÜM MÜSLÜMANLARIN İNTİKAMINI ALACAĞIZ, TÜM ASKERLERİNİZİN VE POLİSLERİNİZİN KAFALARINI KESECEĞİZ, TÜM KARAKOLLARINIZI PATLATIP YIKACAĞIZ, TÜM HEYKELLERİNİZİ KIRACAĞIZ, SİZİ VE DEVLETİNİZİ YOK EDECEĞİZ, KAÇMAYI DENEYECEKSİNİZ AMA KAÇAMAYACAKSINIZ.

EY KAFİRLER, YENİLECEKSİNİZ VE TOPLANIP CEHENNEME SÜRÜLECEKSİNİZ.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
57
6
4
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın