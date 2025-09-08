İzmir’deki Karakol Saldırısından 3 Saat Önce Yapılan Instagram Paylaşımı Gündem Oldu

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, bir polis ağır yaralandı. Saldırganın 16 yaşında olduğu bildirildi.

Olaydan 3 saat önce Instagram’dan yapılan bir paylaşım sosyal medyada gündem oldu. 1muvahhid99 kullanıcı isimli bir kişi, yaptığı paylaşımda “Birazdan iştihad yapacağım ve şehit olacağım” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımda yazanlar:

'BİRAZDAN İSTİŞHAD YAPACAĞIM VE ŞEHİD OLACAĞIM İNŞAALLAH.

DÜNYANIN HER YERİNDE MÜSLÜMANLARA ZULMEDİLİYOR AMA BİRÇOK MÜSLÜMAN SADECE İZLEMEKLE VEYA KINAMAKLA YETİNİYOR. ARTIK BİRİLERİNİN BU ZULÜMLERE KARŞI HAREKETE GEÇMESİ GEREK.

EY MÜSLÜMANLAR, HAREKETE GEÇMEK İÇİN DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ. HAREKETE GEÇMENİZ İÇİN DAHA NE KADAR MÜSLÜMANIN ÖLDÜRÜLMESİ GEREKLİ, HAREKETE GEÇMENİZ İÇİN DAHA NE KADAR MÜSLÜMANIN İŞKENCEYE UĞRAMASI GEREKLİ, HAREKETE GEÇMENİZ İÇİN DAHA NE KADAR MÜSLÜMANIN HAPSEDİLMESİ GEREKLİ, HAREKETE GEÇMENİZ İÇİN DAHA NE KADAR MÜSLÜMANA ZULMEDİLMESİ GEREKLİ. EY MÜSLÜMANLAR, ARTIK DAHA FAZLA BEKLEMEYİN VE O KAFİRLERLE SAVAŞIN, ONLARI YAKALADIĞINIZ YERDE ÖLDÜRÜN, TUZAKLAR KURUN, ONLARI ESİR ALIN, ONLAR SİZİ NEREDEN ÇIKARDILARSA SİZDE ONLARI ORADAN ÇIKARIN, ONLARI HER YERDE VE HER ZAMAN GÖZETLEYİN.

EY KAFİRLER, ZULMETTİĞİNİZ TÜM MÜSLÜMANLARIN İNTİKAMINI ALACAĞIZ, TÜM ASKERLERİNİZİN VE POLİSLERİNİZİN KAFALARINI KESECEĞİZ, TÜM KARAKOLLARINIZI PATLATIP YIKACAĞIZ, TÜM HEYKELLERİNİZİ KIRACAĞIZ, SİZİ VE DEVLETİNİZİ YOK EDECEĞİZ, KAÇMAYI DENEYECEKSİNİZ AMA KAÇAMAYACAKSINIZ.

EY KAFİRLER, YENİLECEKSİNİZ VE TOPLANIP CEHENNEME SÜRÜLECEKSİNİZ.'