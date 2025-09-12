onedio
Ameliyattan ‘Tuvalete Gideceğim’ Diyerek Çıkan Doktor, Yan Odada Hemşire ile Cinsel İlişkiye Girerken Basıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.09.2025 - 09:17 Son Güncelleme: 12.09.2025 - 09:37

BBC’de yer alan haber okuyan herkesi şaşkına çevirdi. İngiltere’de bir hastanede ameliyata giren doktor, ameliyat sırasında tuvalete gideceğini söyleyerek ameliyathaneden ayrıldı. Hastasını masada bırakarak yan ameliyathaneye geçen doktor, bir süre sonra hastanedeki bir hemşire ile cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

İngiltere’den gelen bir haber herkesi adeta şoka uğrattı.

Machester’da bir hastanede görev alan 44 yaşındaki Dr. Suhail Anjum, 16 Eylül 2023 tarihinde bir hastasının ameliyatına girdi. Ameliyat başladıktan kısa bir süre sonra ‘tuvalete gideceğim’ diyerek ameliyathaneden ayrılan doktor Anjum, uzun bir süre geçmesine rağmen geri dönmedi. 

Bir hemşire doktoru aramaya başladı ve çok geçmeden Dr. Anjum ile adı açıklanmayan bir hemşireyi, yan ameliyathanede cinsel ilişkiye girerken yakaladı. 

NOT: Görsel yapay zeka ile üretilmiştir.

Yakalandıktan sonra ameliyathaneye dönerek hastasını ameliyat etmeye devam etti.

Başka bir hemşireye yakalandıktan sonra yeniden ameliyathaneye dönen doktor Anjum, hastasını ameliyatı sürdürdü. Yaşanan olay rapor edildi ve doktor ve hemşire hakkında dava açıldı. Manchester’de görülen duruşmada savunma yapan doktor, yaşananlara itiraz etmedi ve “utanç duyuyorum” dedi. Doktor savunmasında mesleğine İngiltere’de devam etmek istediğini, bir defalık bu durumun kariyerine zarar vermemesini istedi.

