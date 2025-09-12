Ameliyattan ‘Tuvalete Gideceğim’ Diyerek Çıkan Doktor, Yan Odada Hemşire ile Cinsel İlişkiye Girerken Basıldı
BBC’de yer alan haber okuyan herkesi şaşkına çevirdi. İngiltere’de bir hastanede ameliyata giren doktor, ameliyat sırasında tuvalete gideceğini söyleyerek ameliyathaneden ayrıldı. Hastasını masada bırakarak yan ameliyathaneye geçen doktor, bir süre sonra hastanedeki bir hemşire ile cinsel ilişkiye girerken yakalandı.
İngiltere’den gelen bir haber herkesi adeta şoka uğrattı.
Yakalandıktan sonra ameliyathaneye dönerek hastasını ameliyat etmeye devam etti.
