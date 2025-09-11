Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Sokaktan ya da barınaktan sahiplenilen hayvanların dönüşüm hikayeleri görenleri gülümsetti. Kullanıcılar, sahiplendikleri hayvanların ilk geldikleri andaki hallerini ve sevgiyi bulduktan sonraki mutlu görüntülerini paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar arasında gözlerinde korku olan yavruların güvenle uyuduğu kareler ve bakımsız hallerinden sağlıklı hale kavuşmuş can dostları dikkat çekti.

Gelin iç ısıtan o anlara beraber bakalım!

