onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 20:02

Sokaktan ya da barınaktan sahiplenilen hayvanların dönüşüm hikayeleri görenleri gülümsetti. Kullanıcılar, sahiplendikleri hayvanların ilk geldikleri andaki hallerini ve sevgiyi bulduktan sonraki mutlu görüntülerini paylaştı. Paylaşılan fotoğraflar arasında gözlerinde korku olan yavruların güvenle uyuduğu kareler ve bakımsız hallerinden sağlıklı hale kavuşmuş can dostları dikkat çekti.

Gelin iç ısıtan o anlara beraber bakalım!

Kaynak

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin 😻👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. O zaman açılışımızı bu dünyalar tatlısı bebekle yapalım!

1. O zaman açılışımızı bu dünyalar tatlısı bebekle yapalım!

2. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz! 😂

2. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz! 😂

3. Tam cimcime olmuş diyebilir miyiz? 😍

3. Tam cimcime olmuş diyebilir miyiz? 😍

4. Kaybettiğin o çocuğa dön bi' bak şimdi!

4. Kaybettiğin o çocuğa dön bi' bak şimdi!

5. Resmen onu sahiplensinler diye bütün hünerlerini sergilemiş 😍

5. Resmen onu sahiplensinler diye bütün hünerlerini sergilemiş 😍
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Serimizin en iyi değişimlerinden biri!

6. Serimizin en iyi değişimlerinden biri!

7. Üzgünüz ama o yatak artık onun...

7. Üzgünüz ama o yatak artık onun...

8. Köpekler ve onların tenis toplarına olan sevdaları!

8. Köpekler ve onların tenis toplarına olan sevdaları!

9. Soğuk havalarda arabanızın kaputuna vurmayı lütfen unutmayın...

9. Soğuk havalarda arabanızın kaputuna vurmayı lütfen unutmayın...

10. Kapanışımızı da içimizi eriten bu dostumuzla yapalım! Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen...

10. Kapanışımızı da içimizi eriten bu dostumuzla yapalım! Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir 😍 👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Emel

Gelmiş benim mutluluk ve umut iksirim 😻🥰

Derya

Sevginin değiştiremeyeceği hiçbir şey yok 🥰