Hayvanlar Neden Bazen Başka Türlerin Yavrularını Evlat Edinir?

Davranış ekolojisi uzmanlarına göre bir hayvanın başka bir yavruyu sahiplenmesi, kendi gelecekteki yavrularının hayatta kalma şansını artırabiliyor. Örneğin hiç doğum yapmamış dişi bireyler, bu şekilde deneyim kazanarak ilerideki yavrularına daha iyi bakabiliyor.

Aynı zamanda grup yaşamı süren türlerde, sahiplenilen yavruya destek olmak grubun dayanışmasını da güçlendiriyor. Bu açıdan bakıldığında, “evlat edinme” davranışı sadece şefkat değil, evrimsel strateji olarak da değerlendiriliyor.