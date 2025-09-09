Hayvanlar Neden Bazen Başka Türlerin Yavrularını Evlat Edinir?
İnsanlar farklı nedenlerle başka çocukları evlat edinebiliyor. Peki hayvanların da kendi yavrusu olmayan bir bebeği sahiplenmesi mümkün mü? Bilim insanlarına göre bu davranışın birçok farklı sebebi var. Kimi zaman evrimsel avantaj sağlıyor, kimi zaman da empati ya da annelik içgüdüsüyle ortaya çıkıyor. Üstelik bu durum yalnızca aynı türler arasında değil, farklı türler arasında da görülebiliyor.
İşte doğadaki en şaşırtıcı evlat edinme hikayeleri ve olası açıklamaları.
Davranışın arkasında evrimsel avantaj ve deneyim kazanma ihtiyacı olabilir.
Dağ gorillerinde anne kaybı yaşayan yavrular, genellikle grubun baskın erkekleriyle bağ kuruyor.
Deniz memelilerinde de benzer durumlar görülüyor.
Hayvanlarda evlat edinme davranışı yalnızca fayda sağlama amacıyla açıklanamıyor.
