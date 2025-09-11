Çinli Bir İçerik Üreticisi Kedileri İçin Resmen Mini Şehir İnşa Etti!
Çin’de yaşayan içerik üreticisi Xing Zhilei, kedileri için sıra dışı bir proje gerçekleştirdi. Dört ayını harcayarak minyatür bir metro istasyonu kurdu. Üstelik peron kapıları, yürüyen merdivenleri ve reklam panolarıyla gerçeğini aratmayan bu proje kısa sürede viral oldu.
Paylaştığı video sadece birkaç gün içinde 100 milyon izlenmeye ulaştı ve sosyal medyada hayranlık uyandırdı. Gelin bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Xing Zhilei’nin inşa ettiği mini metro istasyonu “Cat Town” adıyla tanıtıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın