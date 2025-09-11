onedio
Çinli Bir İçerik Üreticisi Kedileri İçin Resmen Mini Şehir İnşa Etti!

11.09.2025 - 16:48

Çin’de yaşayan içerik üreticisi Xing Zhilei, kedileri için sıra dışı bir proje gerçekleştirdi. Dört ayını harcayarak minyatür bir metro istasyonu kurdu. Üstelik peron kapıları, yürüyen merdivenleri ve reklam panolarıyla gerçeğini aratmayan bu proje kısa sürede viral oldu. 

Paylaştığı video sadece birkaç gün içinde 100 milyon izlenmeye ulaştı ve sosyal medyada hayranlık uyandırdı. Gelin bakalım!

O anlara buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Xing Zhilei’nin inşa ettiği mini metro istasyonu “Cat Town” adıyla tanıtıldı.

İstasyonda “Catnip Hill” ve “Moonwatcher Terrace” gibi durak isimleri de bulunuyor. Küçük tren perona yanaşıyor, kediler ise istasyona adım atıp çıkış yapıyor. İçeride koltuklar, tutunma yerleri ve reklam panoları bile var.

Projeyi hayata geçirmek kolay olmadı. Kapılar ile trenin senkronize edilmesi, yürüyen merdivenlerin çalıştırılması ve temizliğin sağlanması ekip için zorluk yarattı. 

Temizlik için robot süpürgeler ve mini yardımcı botlardan faydalanıldı. Xing bu süreçte defalarca deneme yapmak zorunda kaldı ancak kararlılıkla projeyi tamamladı. Kendisi “Ne sorun çıkarsa çıksın çözdük. Vazgeçmedim” sözleriyle süreci özetledi.

