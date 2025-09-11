Çinli Bir İçerik Üreticisi Kedileri İçin Resmen Mini Şehir İnşa Etti!

Çin’de yaşayan içerik üreticisi Xing Zhilei, kedileri için sıra dışı bir proje gerçekleştirdi. Dört ayını harcayarak minyatür bir metro istasyonu kurdu. Üstelik peron kapıları, yürüyen merdivenleri ve reklam panolarıyla gerçeğini aratmayan bu proje kısa sürede viral oldu.

Paylaştığı video sadece birkaç gün içinde 100 milyon izlenmeye ulaştı ve sosyal medyada hayranlık uyandırdı. Gelin bakalım!

