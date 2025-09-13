onedio
Goygoyculardan Yabancı Damat Dizisinin Efsane Sahneleriyle Türkiye-Yunanistan Maçına Gönderme

Goygoyculardan Yabancı Damat Dizisinin Efsane Sahneleriyle Türkiye-Yunanistan Maçına Gönderme

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.09.2025 - 10:40

Türkiye, EuroBasket 2025'te 24 yıl sonra finale yükselerek tarih yazdı.  Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden  A Milli Basketbol Takımı, özlenilen gurur ve sevinci tüm Türkiye'ye yaşattı. Şimdi ise Türkiye, 14 Eylül Pazar günü Avrupa şampiyonu olmak için Almanya'yla karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam'ın Yunanistan'ı mağlup etmesi ise Twitter'da goygoycuların diline düştü. Mizahşörler Yabancı Damat'ın efsane sahneleriyle milli duygularının nasıl yükseldiğini anlattı.

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti.

12 Dev Adam, 12 Eylül Cuma akşamı Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta Türkiye, 24 yıl sonra finale çıktı. EuroBasket 2025'te milliler tarihi başarıya imza atarken özlenilen gurur ve sevinci Türkiye'ye yaşatmayı sürdürüyor.

12 Dev Adam'ın Yunanistan'ı mağlup etmesi X'te goygoycuların diline düştü. Kullanıcılar, efsane dizi Yabancı Damat'ın sahneleriyle sevincini anlattı.

İşte o paylaşımlar👇🏻

İşte o paylaşımlar👇🏻
Yabancı Damat dizisinin konusu ne?

Yabancı Damat dizisi Türk televizyon ekranlarının efsane dizilerinden biri haline geldi. İlk bölümü 2004 yılında yayınlanan dizi 2007’de veda etti. Dizi, Gaziantepli bir aile ile Yunan ailenin çekişmesini ve komedisini anlatıyor. 

Dizi, genç bir Yunan erkeği olan Niko ile dedesi Yunan-Türk Savaşı gazisi olan Türk kızı Nazlı arasındaki ilişkiyi ve kültürlerarası bir evlilikte karşılaşılan sorunları, önyargıları konu alıyor. Yunan-Türk düşmanlığını esprili bir şekilde alan Yabancı Damat, hem Türkiye hem Yunanistan’da izlenme rekorları kırdı. 

Dizinin başrollerinde Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Binnur Kaya, Erdal Özyağcılar, Yılmaz Gruda, Zeki Alasya yer aldı.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
