Goygoyculardan Yabancı Damat Dizisinin Efsane Sahneleriyle Türkiye-Yunanistan Maçına Gönderme

Yabancı Damat dizisi Türk televizyon ekranlarının efsane dizilerinden biri haline geldi. İlk bölümü 2004 yılında yayınlanan dizi 2007’de veda etti. Dizi, Gaziantepli bir aile ile Yunan ailenin çekişmesini ve komedisini anlatıyor.

Dizi, genç bir Yunan erkeği olan Niko ile dedesi Yunan-Türk Savaşı gazisi olan Türk kızı Nazlı arasındaki ilişkiyi ve kültürlerarası bir evlilikte karşılaşılan sorunları, önyargıları konu alıyor. Yunan-Türk düşmanlığını esprili bir şekilde alan Yabancı Damat, hem Türkiye hem Yunanistan’da izlenme rekorları kırdı.

Dizinin başrollerinde Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Binnur Kaya, Erdal Özyağcılar, Yılmaz Gruda, Zeki Alasya yer aldı.