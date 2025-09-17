onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kediler X’i İşgal Etti: İnternetin Gerçek Sahipleri Kediler Fotoğraflarıyla Sosyal Medyada Fırtına Gibi Esti

Kediler X’i İşgal Etti: İnternetin Gerçek Sahipleri Kediler Fotoğraflarıyla Sosyal Medyada Fırtına Gibi Esti

Kedi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.09.2025 - 20:36

Patili mutluluk... Bir tweet ile başlayan 'Çekimi size ait bir kedi fotoğrafı bırakın' akımı kısa sürede X timeline'ını ele geçirdi. X'te @browserpplub kullanıcı adıyla yer alan kişinin yaptığı paylaşımın altına yağmur gibi gelen kedi fotoğrafları içimizi de ısıttı. Kimi poz verirken asil bir heykel gibiydi kimi ise muzurluğu ile yüzümüzde tebessüme neden oldu. 

Hayatımızın her anını güzelleştiren patili dostlarımızın timeline'ı şenlendiren fotoğraflarına bir kez de birlikte göz atalım!

İşte, internetin gerçek sahipleri: Kediler!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Timeline'ı işgal eden tatlı patileri harekete geçiren o paylaşım, şöyleydi 👇

Timeline'ı işgal eden tatlı patileri harekete geçiren o paylaşım, şöyleydi 👇
twitter.com

Sonrası mı? Tabii ki minnoşlar görev başındaydı. Kimi sokak kedisi kimi ev sahibi... Tahmin edeceğiniz gibi hepsi birbirinden tatlıydı. Değişen ise sadece tüylerindeki parlaklıktı. 

Gelin, internetin gerçek sahipleri kedilerin tatlı mı tatlı hallerine bir kez de birlikte göz atalım👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Öyleyse, hayatımızı her anlamda güzelleştiren tüm patili dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz!

Öyleyse, hayatımızı her anlamda güzelleştiren tüm patili dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz!
twitter.com

Hayvanların temiz, bakımlı, sağlıklı ve sevgi dolu olduğu sokaklar bizim olsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın