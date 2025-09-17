Kediler X’i İşgal Etti: İnternetin Gerçek Sahipleri Kediler Fotoğraflarıyla Sosyal Medyada Fırtına Gibi Esti
Patili mutluluk... Bir tweet ile başlayan 'Çekimi size ait bir kedi fotoğrafı bırakın' akımı kısa sürede X timeline'ını ele geçirdi. X'te @browserpplub kullanıcı adıyla yer alan kişinin yaptığı paylaşımın altına yağmur gibi gelen kedi fotoğrafları içimizi de ısıttı. Kimi poz verirken asil bir heykel gibiydi kimi ise muzurluğu ile yüzümüzde tebessüme neden oldu.
Hayatımızın her anını güzelleştiren patili dostlarımızın timeline'ı şenlendiren fotoğraflarına bir kez de birlikte göz atalım!
İşte, internetin gerçek sahipleri: Kediler!
Timeline'ı işgal eden tatlı patileri harekete geçiren o paylaşım, şöyleydi 👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
Öyleyse, hayatımızı her anlamda güzelleştiren tüm patili dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz!
