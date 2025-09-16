onedio
Tasarım Masayı Ustaya Emanet Etti Ortaya Bambaşka Bir Şey Çıktı: "Ustam Azıcık Yorumunu Katmış!"

Tasarım Masayı Ustaya Emanet Etti Ortaya Bambaşka Bir Şey Çıktı: "Ustam Azıcık Yorumunu Katmış!"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 12:59

Beğendiğiniz bir ürün için başvurduğunuz ustanın önce aynısını yapabileceğini söyleyip sonra bambaşka bir tasarımla karşınıza çıktığını hayal edin! İşte, @Reposttr adlı X kullanıcının yaptığı 'Ustam azıcık yorumunu katmış' paylaşımı hayaller ile gerçekler arasındaki uçurumu gözler önüne serdi. Ustanın aynısı olduğunu iddia ettiği masa ise sosyal medyanın mizahşörlerinin diline düştü. 

Gelin, masaya ve sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir kez de birlikte bakalım.

İşte, istenilen masa ve sonuç...

Olmamış mı yani, "Ustam azıcık yorum katmış..."

Olmamış mı yani, "Ustam azıcık yorum katmış..."

@Reposttr adlı X kullanıcının hayallerini süsleyen tasarım masayı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin logosuna benzetenler oldu. Ancak gördüğünüz gibi masanın hayal edilen tasarımla pek de ilgisi yok... Gelelim, sosyal medyanın mizahşörlerine 👇

Acaba usta Mersinli mi? 👇

Acaba usta Mersinli mi? 👇
twitter.com

Ustaları üzmeyin...👇

Ustaları üzmeyin...👇
twitter.com

"Nasıl beğenmezsin ya nasıl..."👇

"Ustanınki daha güzel..." Peki, ciddi misiniz?👇

"Ustanınki daha güzel..." Peki, ciddi misiniz?👇
twitter.com

"Kendin gir yap..."👇

"Kendin gir yap..."👇
twitter.com

Biraz da öngörü!👇

Biraz da öngörü!👇
twitter.com

Öyle mi dersiniz?👇

Öyle mi dersiniz?👇
twitter.com

Siz de doğru şeyi istememişsiniz ama...👇

Siz de doğru şeyi istememişsiniz ama...👇
twitter.com
Suçu masada bulanlar da oldu!👇

Suçu masada bulanlar da oldu!👇
twitter.com

Bu cevabı hayatında en az bir kez duymayan var mı?👇

Bu cevabı hayatında en az bir kez duymayan var mı?👇
twitter.com

Söz sizde. Hadi yorumlarda buluşalım.

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
