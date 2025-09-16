Tasarım Masayı Ustaya Emanet Etti Ortaya Bambaşka Bir Şey Çıktı: "Ustam Azıcık Yorumunu Katmış!"
Beğendiğiniz bir ürün için başvurduğunuz ustanın önce aynısını yapabileceğini söyleyip sonra bambaşka bir tasarımla karşınıza çıktığını hayal edin! İşte, @Reposttr adlı X kullanıcının yaptığı 'Ustam azıcık yorumunu katmış' paylaşımı hayaller ile gerçekler arasındaki uçurumu gözler önüne serdi. Ustanın aynısı olduğunu iddia ettiği masa ise sosyal medyanın mizahşörlerinin diline düştü.
Gelin, masaya ve sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bir kez de birlikte bakalım.
İşte, istenilen masa ve sonuç...
Olmamış mı yani, "Ustam azıcık yorum katmış..."
Acaba usta Mersinli mi? 👇
Ustaları üzmeyin...👇
"Nasıl beğenmezsin ya nasıl..."👇
"Ustanınki daha güzel..." Peki, ciddi misiniz?👇
"Kendin gir yap..."👇
Biraz da öngörü!👇
Öyle mi dersiniz?👇
Siz de doğru şeyi istememişsiniz ama...👇
Suçu masada bulanlar da oldu!👇
Bu cevabı hayatında en az bir kez duymayan var mı?👇
