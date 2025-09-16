onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ukrayna'daki Bir Türk, Askerlerle Yaşadığı Olayı Anlattı: "Türk Vatandaşı Olmam İşime Yaradı"

Ukrayna'daki Bir Türk, Askerlerle Yaşadığı Olayı Anlattı: "Türk Vatandaşı Olmam İşime Yaradı"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 08:50

İçerik Devam Ediyor

Yurt dışında yaşayan ve gezmeye giden Türkler, sık sık videolar paylaşarak gittikleri ülkelerde yaşadıkları olayları anlatıyor. Bu kez de Ukrayna'da bulunan bir kişi, sokaklarda askerlerle karşılaştığı anı paylaştı. 'Türk vatandaşı olmam işime yaradı.” diyen kişi bakalım neler yaşadı?

Kaynak: TikTok / Ferhat Ersanlı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Askerler, sokaklarda sivil araçla dolaşıyor.

Askerler, sokaklarda sivil araçla dolaşıyor.

Ukrayna'da askerlerin sivil araçla dolaştığı ve vatandaşları askere almak için kontroller yaptığı ortaya çıktı. Yabancıları askere almak gibi bir yetkileri olmadığı için de Türk pasaportu olan bu kişi, Ukrayna'da cepheye götürülmekten kurtuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın