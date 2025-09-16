Ukrayna'daki Bir Türk, Askerlerle Yaşadığı Olayı Anlattı: "Türk Vatandaşı Olmam İşime Yaradı"

Yurt dışında yaşayan ve gezmeye giden Türkler, sık sık videolar paylaşarak gittikleri ülkelerde yaşadıkları olayları anlatıyor. Bu kez de Ukrayna'da bulunan bir kişi, sokaklarda askerlerle karşılaştığı anı paylaştı. 'Türk vatandaşı olmam işime yaradı.” diyen kişi bakalım neler yaşadı?
Kaynak: TikTok / Ferhat Ersanlı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Askerler, sokaklarda sivil araçla dolaşıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın