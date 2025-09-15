onedio
Dünyanın En İlginç Rekorlarından Biri: Bir Adam, Pinpon Topu 'Tükürerek' Guinness Rekorlar Kitabına Girdi

15.09.2025 - 22:45

Guinness Rekorlar Kitabı, dünyada ulaşılmış en sıra dışı başarıları, olağanüstü yetenekleri ve benzersiz olayları bir araya getiren ve ilgi çeken kaynaklardan biri. İlk olarak 1955 yılında yayımlanan bu kitap, bir referans kitabı olmanın çok ötesine geçerek yıllar içinde ilham ve rekor kırmaya meraklı milyonların motivasyon kaynağı haline gelmeyi başardı.

Kitapta yer alan rekorlar, insanın sınırlarını zorladığı fiziksel başarıların yanı sıra, doğa olaylarından teknolojik gelişmelere, eğlenceli ve ilginç kategorilerden tarihe geçen toplumsal etkinliklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Burada yalnızca olağanüstü başarılar belgelenmez, aynı zamanda farklı coğrafyalardan insanların ortak merak ve heyecan etrafında birleşmesini sağlar. Kitapta yer alan birbirinden ilginç rekorlar da insanların hevesini artırmaya ve merak unsurunu canlı tutmaya yardım eder. 

Bu kez de ABD'li bir adam, 30 saniye boyunca pinpon topunu tükürerek yeni bir rekora imza attı. Gelin, o rekorun kırılışına birlikte bakalım!

Yeni Guinness rekorunu buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
