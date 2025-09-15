onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Avrasya Tüneli Girişinde Otopilottayken Kontrolden Çıkan Tesla Trafiği Birbirine Kattı

Avrasya Tüneli Girişinde Otopilottayken Kontrolden Çıkan Tesla Trafiği Birbirine Kattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.09.2025 - 22:35

İçerik Devam Ediyor

Tesla araçlarda bulunan otopilot modu sürücülere büyük kolaylık sağlayan bir teknoloji olarak pazarlandı. Araç bu moddayken kendi kendine şeritte kalabiliyor, trafiğe göre hızını ayarlayabiliyor, öndeki aracı güvenli mesafede takip edebiliyor. Araç üreticilerinin tüm uyarılarına rağmen pek çok sürücü aracı otopilot modundayken ellerini direksiyondan çekebiliyor. Bu da kazalara davetiye çıkarıyor. X’te ‘@TeslaClubTurkey’ Avrasya Tüneli girişinde otopilottayken kontrolden çıkan Tesla aracın görüntülerini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Otopilot modu neredeyse faciaya sebep olacaktı.

Otopilot modu neredeyse faciaya sebep olacaktı.
twitter.com

Yapılan paylaşımda Tesla aracın otopilot olduğu ileri sürüldü. Avrasya Tüneli girişince oluşan trafikte sağdan bir aracın manevra yapması üzerine otopilot modunda olan aracı kontrolden çıktığı görüldü.

Videoya yapılan yorumlar şöyle oldu:

Videoya yapılan yorumlar şöyle oldu:
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın