Avrasya Tüneli Girişinde Otopilottayken Kontrolden Çıkan Tesla Trafiği Birbirine Kattı

Tesla araçlarda bulunan otopilot modu sürücülere büyük kolaylık sağlayan bir teknoloji olarak pazarlandı. Araç bu moddayken kendi kendine şeritte kalabiliyor, trafiğe göre hızını ayarlayabiliyor, öndeki aracı güvenli mesafede takip edebiliyor. Araç üreticilerinin tüm uyarılarına rağmen pek çok sürücü aracı otopilot modundayken ellerini direksiyondan çekebiliyor. Bu da kazalara davetiye çıkarıyor. X’te ‘@TeslaClubTurkey’ Avrasya Tüneli girişinde otopilottayken kontrolden çıkan Tesla aracın görüntülerini paylaştı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Otopilot modu neredeyse faciaya sebep olacaktı.
Videoya yapılan yorumlar şöyle oldu:
