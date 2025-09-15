Pasta Kesme Töreni Sırasında Anlaşmazlık Yaşayan Çift Düğünü Birbirine Kattı

Düğün günü çoğu çift için hayatlarının en özel anı olsa da, her şeyin kusursuz olmasını istemek çoğu zaman büyük bir strese dönüşüyor. Gelinlikten masadaki peçetelerin rengine, müzikten fotoğraflara kadar her ayrıntının hatasız olmasını düşünmek, mutluluğun önüne geçip yorgunluk yaratabiliyor. Çift, davetlilerin beklentilerini karşılamaya çalışırken kendi keyfini ikinci plana atabiliyor. En ufak bir problem büyük bir tartışmaya dönüşebiliyor.
Bir düğünde gelin ve damat arasında yaşanan anlaşmazlık tartışmaya dönüştü. O anlar sosyal medyada viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsanlar ikiye bölündü.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın