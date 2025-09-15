onedio
Pasta Kesme Töreni Sırasında Anlaşmazlık Yaşayan Çift Düğünü Birbirine Kattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.09.2025 - 22:25

Düğün günü çoğu çift için hayatlarının en özel anı olsa da, her şeyin kusursuz olmasını istemek çoğu zaman büyük bir strese dönüşüyor. Gelinlikten masadaki peçetelerin rengine, müzikten fotoğraflara kadar her ayrıntının hatasız olmasını düşünmek, mutluluğun önüne geçip yorgunluk yaratabiliyor. Çift, davetlilerin beklentilerini karşılamaya çalışırken kendi keyfini ikinci plana atabiliyor. En ufak bir problem büyük bir tartışmaya dönüşebiliyor. 

Bir düğünde gelin ve damat arasında yaşanan anlaşmazlık tartışmaya dönüştü. O anlar sosyal medyada viral oldu.

İnsanlar ikiye bölündü.

Damat pastadan parmağıyla bir parça alınca gelin bu duruma tepki gösterdi. Damat ise bu tepkiye karşılık pastayı yere attı. Ardından gelin oradan uzaklaştı. 

Kimileri gelinin çok küçük bir hareketi büyüttüğünü söylerken kimileri ise davetlilerin yiyeceği pastaya böyle bir hareket yapmasının yanlış olduğunu, gelinin tepkisinin yerinde olduğunu, damadın öfke kontrol problemi olduğunu savundu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

