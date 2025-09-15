İstanbul’dan Muğla’ya Taşınan Çift Küçük Bir Yerde Yaşamanın Artılarını ve Eksilerini Anlattı

Bildiğiniz üzere artık İstanbul'un kapasitesini aştığı, insanların farklı şehirlere göç etmesi gerektiği konuşuluyor. Bunun başlıca sebebi beklenen büyük İstanbul depremi olsa da ekonomik sebepler de insanların hayatını zorlaştırmaya başladı. Özellikle ev ve kira fiyatları oldukça arttı. Trafik ise bir başka sorun. Fakat elbette buna cesaret etmek de kolay değil. Pek çok İstanbullu, İstanbul dışında yaşamayı neredeyse imkansız olarak görüyoruz.

İstanbul'dan Fehiye'ye taşınan bir çift, büyük bir şehirden küçük bir yere taşınmanın artılarını ve eksilerini anlattı. 'kilicesmaa_'nın anlattıkları, bu konuda kafa karışıklığı yaşayanlara fikir verdi.