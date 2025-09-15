onedio
İstanbul’dan Muğla’ya Taşınan Çift Küçük Bir Yerde Yaşamanın Artılarını ve Eksilerini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.09.2025 - 16:51

Bildiğiniz üzere artık İstanbul'un kapasitesini aştığı, insanların farklı şehirlere göç etmesi gerektiği konuşuluyor. Bunun başlıca sebebi beklenen büyük İstanbul depremi olsa da ekonomik sebepler de insanların hayatını zorlaştırmaya başladı. Özellikle ev ve kira fiyatları oldukça arttı. Trafik ise bir başka sorun. Fakat elbette buna cesaret etmek de kolay değil. Pek çok İstanbullu, İstanbul dışında yaşamayı neredeyse imkansız olarak görüyoruz. 

İstanbul'dan Fehiye'ye taşınan bir çift, büyük bir şehirden küçük bir yere taşınmanın artılarını ve eksilerini anlattı. 'kilicesmaa_'nın anlattıkları, bu konuda kafa karışıklığı yaşayanlara fikir verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DOlxMq...
Buradan izleyebilirsiniz;

"Kalabalık, hızlı akan bir şehirden; doğanın ortasında daha sakin bir hayata"

Şehrin kalabalığından, gürültüsünden kurtulduklarını belirten çift, küçük bir şehirde ısınma meselesinden sağlık sistemine kadar pek çok meseleye değindi. İşlerini online yürüten çift İstanbul'da olduğu gibi Fethiye'de de kira ödüyorlar. Fiyatlar hemen hemen benzer olsa da, İstanbul'da bir apartman dairesinde yaşarken Fethiye'de yaşamlarını müstakil bir evde sürdürüyorlar. 

Peki siz böyle bir değişikliğe cesaret edebilir miydiniz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

Salgın Hastalık

Oralarda iş güç imkanı olsa kim durur İstanbul’da. Herkes gider deniz kenarında ilçeye. Millet çocuklarına ekmek yedirecek iş bulamadığı için İstanbul’un de... Devamını Gör

Doğukan

Arkadaş sanki 20 milyon adam İstanbulda üst üste istediği için yaşıyor bende buna tutuluyorum. Herkes iş için İstanbulda şunu artık anlayın. İşini gücünü baş... Devamını Gör