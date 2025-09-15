İstanbul’dan Muğla’ya Taşınan Çift Küçük Bir Yerde Yaşamanın Artılarını ve Eksilerini Anlattı

Bildiğiniz üzere artık İstanbul'un kapasitesini aştığı, insanların farklı şehirlere göç etmesi gerektiği konuşuluyor. Bunun başlıca sebebi beklenen büyük İstanbul depremi olsa da ekonomik sebepler de insanların hayatını zorlaştırmaya başladı. Özellikle ev ve kira fiyatları oldukça arttı. Trafik ise bir başka sorun. Fakat elbette buna cesaret etmek de kolay değil. Pek çok İstanbullu, İstanbul dışında yaşamayı neredeyse imkansız olarak görüyoruz.
İstanbul'dan Fehiye'ye taşınan bir çift, büyük bir şehirden küçük bir yere taşınmanın artılarını ve eksilerini anlattı. 'kilicesmaa_'nın anlattıkları, bu konuda kafa karışıklığı yaşayanlara fikir verdi.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Kalabalık, hızlı akan bir şehirden; doğanın ortasında daha sakin bir hayata"
2 aya dönersiniz geri
Oralarda iş güç imkanı olsa kim durur İstanbul’da. Herkes gider deniz kenarında ilçeye. Millet çocuklarına ekmek yedirecek iş bulamadığı için İstanbul’un de... Devamını Gör
Arkadaş sanki 20 milyon adam İstanbulda üst üste istediği için yaşıyor bende buna tutuluyorum. Herkes iş için İstanbulda şunu artık anlayın. İşini gücünü baş... Devamını Gör