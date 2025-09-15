onedio
Sivas'ta 7 Senedir Çocukları Olmayan Çift Evlilik Yıl Dönümlerinde Onlarca Çocuğu Lunaparka Götürdü

Sivas'ta 7 Senedir Çocukları Olmayan Çift Evlilik Yıl Dönümlerinde Onlarca Çocuğu Lunaparka Götürdü

15.09.2025 - 20:48

Peş peşe kötü haberler aldığımız şu günlerde Sivas'tan kalpleri ısıtan bir haber geldi. Sivas’ta yaşayan Recep ve Funda Çevik çifti, 7’nci evlilik yıl dönümlerini farklı ve anlamlı bir şekilde kutladı. Yıllardır birbirlerine hediyeler alarak geçirdikleri bu özel günü, bu kez aralarında yetim ve öksüzlerin de bulunduğu yaklaşık 100 çocukla paylaşmayı tercih ettiler. Lunaparkta düzenlenen etkinlikte çocuklara ikramlar yapıldı, balonlar gökyüzüne bırakıldı ve oyun alanlarında doyasıya eğlenildi. O görüntüler izleyenleri de en az çocuklar kadar mutlu etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Geçirdiğimiz en güzel evlilik yıl dönümümüzdü"

"Geçirdiğimiz en güzel evlilik yıl dönümümüzdü"

Çift, bu organizasyonla hem kendi mutluluklarını çoğalttıklarını hem de çocukların yüzünde tebessüm görmenin paha biçilemez olduğunu vurguladı. Kendi çocukları olmayan Çevik çifti, anne ve babasız büyüyen çocuklarla bir araya gelerek özel günlerini unutulmaz bir hatıraya dönüştürdü.

