Sivas'ta 7 Senedir Çocukları Olmayan Çift Evlilik Yıl Dönümlerinde Onlarca Çocuğu Lunaparka Götürdü

Peş peşe kötü haberler aldığımız şu günlerde Sivas'tan kalpleri ısıtan bir haber geldi. Sivas’ta yaşayan Recep ve Funda Çevik çifti, 7’nci evlilik yıl dönümlerini farklı ve anlamlı bir şekilde kutladı. Yıllardır birbirlerine hediyeler alarak geçirdikleri bu özel günü, bu kez aralarında yetim ve öksüzlerin de bulunduğu yaklaşık 100 çocukla paylaşmayı tercih ettiler. Lunaparkta düzenlenen etkinlikte çocuklara ikramlar yapıldı, balonlar gökyüzüne bırakıldı ve oyun alanlarında doyasıya eğlenildi. O görüntüler izleyenleri de en az çocuklar kadar mutlu etti.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Geçirdiğimiz en güzel evlilik yıl dönümümüzdü"
