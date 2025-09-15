onedio
Kızına Bisiklet Sürmeyi Öğrenmesi İçin Cesaret Vermeye Çalışan Anne İzleyenlerin Yüreklerini Ağzına Getirdi

Kızına Bisiklet Sürmeyi Öğrenmesi İçin Cesaret Vermeye Çalışan Anne İzleyenlerin Yüreklerini Ağzına Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
15.09.2025 - 23:37

Çocukların ilk bisikleti, hayatlarında unutulmaz bir dönüm noktasıdır. Düşe kalka da olsa pedallara bastıklarında, kendi başlarına bir şey yapabilmenin gururunu yaşarlar. O an sadece bisiklet sürmeyi öğrenmezler; cesaretin, denemenin ve pes etmemenin ne demek olduğunu da keşfederler. İlk kez kendi başlarına sürdüklerinde özgüvenleri tavan yapar. Pek çok çocuğun ilk karne hediyesi bisiklettir. 

Bir anne kızına bisiklet sürmeyi öğretmek istedi. Kızı panik yapmadan öğrensin diye son derece sakin kalan anne, o anları kaydetti. Çocuğun defalarca farklı biçimlerde düştüğü o video, izleyenleri ekran başında korkuttu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DJZukt...
Buradan izleyebilirsiniz;

Peki çocuklara bisiklet sürmek nasıl öğretilir?

Peki çocuklara bisiklet sürmek nasıl öğretilir?

Çocuğa bisiklet sürmeyi öğretirken önce bisikletin boyuna uygun olmasına dikkat etmek gerekir. Seleye oturduğunda ayakları yere değebilmeli ki kendini güvende hissetsin. Başlangıçta çocuğun dengeyi öğrenmesi önemli. Bunun için pedalları kullanmadan bisikleti ayaklarıyla iterek ilerlemesi sağlanabilir. Bu videoda olduğu gibi buna özel bisikletler var. Öğreten kişi de oldukça önemli. Çocuğu arkasından tutabilir ama kontrolü tamamen elinde bulundurmaz. Çocuk kendi dengesini kurdukça yavaş yavaş serbest bırakır. Yardımcı olan kişinin panik yapmaması, da oldukça önemli. Yalnızca gerektiği noktada müdahale yeterli.

