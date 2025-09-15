Kızına Bisiklet Sürmeyi Öğrenmesi İçin Cesaret Vermeye Çalışan Anne İzleyenlerin Yüreklerini Ağzına Getirdi

Çocukların ilk bisikleti, hayatlarında unutulmaz bir dönüm noktasıdır. Düşe kalka da olsa pedallara bastıklarında, kendi başlarına bir şey yapabilmenin gururunu yaşarlar. O an sadece bisiklet sürmeyi öğrenmezler; cesaretin, denemenin ve pes etmemenin ne demek olduğunu da keşfederler. İlk kez kendi başlarına sürdüklerinde özgüvenleri tavan yapar. Pek çok çocuğun ilk karne hediyesi bisiklettir.

Bir anne kızına bisiklet sürmeyi öğretmek istedi. Kızı panik yapmadan öğrensin diye son derece sakin kalan anne, o anları kaydetti. Çocuğun defalarca farklı biçimlerde düştüğü o video, izleyenleri ekran başında korkuttu.