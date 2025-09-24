onedio
Özgür Çelik, Yeniden CHP İstanbul İl Başkanı Seçildi

Dilara Bağcı
24.09.2025 - 17:43

CHP İstanbul İl Başkanlığı, olağanüstü kongresini bugün gerçekleştirdi. CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti. Gürsel Tekin, kayyum olarak il başkanlığına atanmıştı. 

Özgür Çelik ve İl yönetiminin yaptığı başvurunun kabulüyle 24 Eylül'de olağanüstü kongre düzenlendi. 

Mevcut CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde yeniden başkan olarak seçildi.

Sözcü'nün aktardığına göre Çelik, 414 delegenin 389'unun oyunu aldı.

Özgür Çelik, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını talep etmişti. YSK, bugün, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin talebinin ardından kongrenin yapılıp yapılmayacağına dair karar için toplandı. 

YSKCHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin devam etmesine yönelik karar aldı. 

Kongrede seçim saar 14.15'te başladı. Delegelerin oy kullanmasının ardından seçim sona erdi.

Özgür Çelik, 414 delegeden 389'unun oyunu alarak yeniden İl Başkanı seçildi.

