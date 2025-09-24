Özgür Çelik, Yeniden CHP İstanbul İl Başkanı Seçildi
CHP İstanbul İl Başkanlığı, olağanüstü kongresini bugün gerçekleştirdi. CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti. Gürsel Tekin, kayyum olarak il başkanlığına atanmıştı.
Özgür Çelik ve İl yönetiminin yaptığı başvurunun kabulüyle 24 Eylül'de olağanüstü kongre düzenlendi.
Mevcut CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde yeniden başkan olarak seçildi.
Sözcü'nün aktardığına göre Çelik, 414 delegenin 389'unun oyunu aldı.
