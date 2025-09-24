Mansur Yavaş'ın Bahsettiği Gong Çaldığı İçin 1 Milyon Dolar Ödenen Manken Kim?

Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2021-2024 arası düzenlenen konserlerde “kamu zararı” oluştuğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada dün sabah 13 kişi gözaltına alınmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş bugün uzun bir basın toplantısı yaptı ve iddialara yanıt verdi. Aynı zamanda eski başkan Melih Gökçek'i ve onun döneminde yapılan icraatleri de sert bir şekilde eleştirdi.

Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri de Gökçek döneminde bir festivalin açılışını yapması için Avrupa'dan getirilen bir mankene 41 milyon lira ödendiği iddialarıydı. Söz konusu mankenin kim olduğu ortaya çıktı. Hollandalı manken Doutzen Kroes 2012 yılında Ankara'ya gelmiş hatta Twitter hesabından Melih Gökçek'e teşekkür etmişti.