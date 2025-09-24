Mansur Yavaş'ın Bahsettiği Gong Çaldığı İçin 1 Milyon Dolar Ödenen Manken Kim?
Geçtiğimiz gün Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2021-2024 arası düzenlenen konserlerde “kamu zararı” oluştuğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada dün sabah 13 kişi gözaltına alınmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş bugün uzun bir basın toplantısı yaptı ve iddialara yanıt verdi. Aynı zamanda eski başkan Melih Gökçek'i ve onun döneminde yapılan icraatleri de sert bir şekilde eleştirdi.
Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri de Gökçek döneminde bir festivalin açılışını yapması için Avrupa'dan getirilen bir mankene 41 milyon lira ödendiği iddialarıydı. Söz konusu mankenin kim olduğu ortaya çıktı. Hollandalı manken Doutzen Kroes 2012 yılında Ankara'ya gelmiş hatta Twitter hesabından Melih Gökçek'e teşekkür etmişti.
Mansur Yavaş gözaltılar sonrası belediyenin konferans salonunda iddialara yanıt verdi.
En çok konuşulan başlıklardan biri ise Avrupa'dan getirtilen mankendi.
2012 Ankara Alışveriş Festivali'nin açılışının yapıldığı görüntüler tekrar hatırlandı.
Hatta Hollandalı manken eski başkana Twitter hesabı üzerinden yolladığı teşekkür mesajı da ortaya çıktı.
Yorum Yazın
sonra daha çok 'Trans' fer yapmaya yöneldiler sanırım :)
yeni bir okşan vakası
Kadın mı bari ,para verdikleri manken ?
trans mis