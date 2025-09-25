onedio
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır Market Denetiminde: "Siz Gereğini Yapın"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.09.2025 - 11:42

Geçtiğimiz aylarda belediyenin zabıta ekipleriyle birikte pazar denetimi yapan AKP’li Bahçelievler Belediyesi Başkanı Hakan Bahadır’ın görüntüleri gündem olmuştu. Başkan Bahadır bu sefer ise bir markette denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri ile market reyonlarını gezen Hakan Bahadır, raftaki fiyatı kasada artan ürenler için market yetkililerini azarladı ve “Gereğini yapın” talimatı verdi.

Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın market denetimi 👇

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı pazar denetimi de çok konuşulmuştu.

Hakan Bahadır, bir pazar esnafını 'yanına çağırarak' domatesin alış fiyatını sormuştu. Başkan Bahadır, “Bunun (domatesin) alış faturasını alayım, çıkarın faturasını” dedi. Faturada domatesin alış fiyatının 20 lira olduğunu görünce, “20 liraya aldığını 50 liraya satılır mı ya?” diyerek pazarcıya tepki göstermişti. Pazarcı ise, “Bir sürü çürük çıkıyor, 32 liraya geliyor” yanıtını verince bu açıklamayı beğenmeyen Başkan Bahadır, “Çürük çıkacak tabii, o işin doğasında var” diyerek pazarcıyı fiyatları indirmesi konusunda yeniden uyarmıştı.

