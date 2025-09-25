Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır Market Denetiminde: "Siz Gereğini Yapın"
Geçtiğimiz aylarda belediyenin zabıta ekipleriyle birikte pazar denetimi yapan AKP’li Bahçelievler Belediyesi Başkanı Hakan Bahadır’ın görüntüleri gündem olmuştu. Başkan Bahadır bu sefer ise bir markette denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri ile market reyonlarını gezen Hakan Bahadır, raftaki fiyatı kasada artan ürenler için market yetkililerini azarladı ve “Gereğini yapın” talimatı verdi.
Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın market denetimi 👇
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı pazar denetimi de çok konuşulmuştu.
