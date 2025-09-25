onedio
article/comments
article/share
AFAD Duyurdu: Erzurum’da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD Duyurdu: Erzurum'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Erzurum
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.09.2025 - 11:52

AFAD, Erzurum’ın Aşkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaştı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Erzurum’da yaşanan deprem vatandaşlar arasında kısa süreliğine korkuya neden oldu.

Erzurum'da yaşanan deprem vatandaşlar arasında kısa süreliğine korkuya neden oldu.

4.4 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre altında yaşanan deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Aynı bölgede 2004 yılının mart ayında 5,1 ve 5,3 büyüklüğünde iki deprem olmuş ve 10 kişi hayatını kaybetmişti.

AFAD'ın açıklaması 👇

AFAD'ın açıklaması 👇
twitter.com

Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması 👇

Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması 👇
twitter.com

