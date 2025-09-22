onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bir Deprem de Konya’da Oldu: Balıkesir Sındırgı Depremi Sonrası Konya da Sallandı

Bir Deprem de Konya’da Oldu: Balıkesir Sındırgı Depremi Sonrası Konya da Sallandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2025 - 09:23

Dün gece saatlerinde Balıkesir’de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında sabah saatlerinde bir deprem de Konya’da meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre; saat 9.03’te Konya Kulu’da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dün gece Balıkesir Sındırgı 5.0 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Dün gece Balıkesir Sındırgı 5.0 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Gece saatlerinde Marmara Bölgesi’nin de belirli yerlerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Balıkesir Sındırgı’da olan depremin büyüklüğü 5.0 olarak duyuruldu. Sındırgı merkez üssü olarak Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.0, AFAD'a göre 4.9 şiddetindeki deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde yaşandı.

Sabah saatlerinde de Konya sallandı.

Sabah saatlerinde de Konya sallandı.

Saat 9.03’te Konya Kulu’da bir deprem meydana geldi. AFAD’dan yapılan açıklama göre; deprem Konya’da 4.0 büyüklüğünde oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın