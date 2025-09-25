onedio
X Kullanıcısı İsyan Etti: Binlerce Liralık Elbiseleri Giyip "Beğenmedim" Diyerek Ücreti Geri İstiyorlar

X Kullanıcısı İsyan Etti: Binlerce Liralık Elbiseleri Giyip "Beğenmedim" Diyerek Ücreti Geri İstiyorlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
25.09.2025 - 14:43

Artık düğünde, davette, özel günlerde şık olmak için binlerce lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Abiye kıyafetler ev kirasıyla yarışırken bazı kişiler şeytanın aklına gelmeyecek yöntemleri denemeye başladı. Son zamanlarda binlerce liralık elbise ve ayakkabı alıp bunları saatlerce giyen kişiler mağazalardan 'Beğenmedim' veya 'Olmadı' diyerek iade oluşturmaya başladı. Amaç ödedikleri fahiş ücreti geri almak...

X'te '@meenverkarahan' isimli kullanıcı yaşadıklarını paylaşarak isyan etti. Kullanıcı, 'Her ay 7-8 kere minimum yaşıyoruz bu sahneyi' diyerek başına gelenleri anlattı.

Söz konusu paylaşım şöyleydi:

Söz konusu paylaşım şöyleydi:
twitter.com

'Arkadaşlar inanın akıl alır gibi değil…

Elbiseyi sipariş ediyorlar, düğünde ya da davette giyiyorlar, sonra da 'beğenmedim' diyerek iade ediyorlar. 

Az önce 20.000 TL’lik elbise için iade telefonu geldi. Müşteri arıyor, ekibe bağırıp çağırıyor… Bizim ekip de kullanıldığına dair rapor olmasına rağmen acaba yanlışlık mı var diye tereddüt ediyor.

Görüşme 40 dakika sürdü. Konuya göz ucuyla dahil olup müşterinin Instagram hesabına baktım, düğün fotoğraflarında bizim elbise! O an hepimiz donduk kaldık.

Her ay 7-8 kere minimum yaşıyoruz bu sahneyi. Bu kadar da olmaz. Kötüsünüz çok kötüsünüz gerçekten. Pes!!!'

X kullanıcıları o paylaşıma önerilerini, başına gelenleri anlattı. İşte o yorumlardan bazıları şöyle👇🏻

X kullanıcıları o paylaşıma önerilerini, başına gelenleri anlattı. İşte o yorumlardan bazıları şöyle👇🏻
twitter.com

"Stiletto bir ayakkabı aldı. Düğünde giydi 2 gün sonra iade oluşturdu."

"Stiletto bir ayakkabı aldı. Düğünde giydi 2 gün sonra iade oluşturdu."
twitter.com

"Yeni yemek takımları alıyor, yıkayıp iade ediyor..."

"Yeni yemek takımları alıyor, yıkayıp iade ediyor..."
twitter.com

"Birkaç kişiden bunun teklifini aldım."

"Birkaç kişiden bunun teklifini aldım."
twitter.com
Satıcılar bu tür durumlara karşı önlem almaya başladı👇🏻

Satıcılar bu tür durumlara karşı önlem almaya başladı👇🏻
twitter.com

Elbiseye güvenlik bandı👇🏻

Elbiseye güvenlik bandı👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
