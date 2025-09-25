X Kullanıcısı İsyan Etti: Binlerce Liralık Elbiseleri Giyip "Beğenmedim" Diyerek Ücreti Geri İstiyorlar
Artık düğünde, davette, özel günlerde şık olmak için binlerce lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Abiye kıyafetler ev kirasıyla yarışırken bazı kişiler şeytanın aklına gelmeyecek yöntemleri denemeye başladı. Son zamanlarda binlerce liralık elbise ve ayakkabı alıp bunları saatlerce giyen kişiler mağazalardan 'Beğenmedim' veya 'Olmadı' diyerek iade oluşturmaya başladı. Amaç ödedikleri fahiş ücreti geri almak...
X'te '@meenverkarahan' isimli kullanıcı yaşadıklarını paylaşarak isyan etti. Kullanıcı, 'Her ay 7-8 kere minimum yaşıyoruz bu sahneyi' diyerek başına gelenleri anlattı.
Söz konusu paylaşım şöyleydi:
X kullanıcıları o paylaşıma önerilerini, başına gelenleri anlattı. İşte o yorumlardan bazıları şöyle👇🏻
"Stiletto bir ayakkabı aldı. Düğünde giydi 2 gün sonra iade oluşturdu."
"Yeni yemek takımları alıyor, yıkayıp iade ediyor..."
"Birkaç kişiden bunun teklifini aldım."
Satıcılar bu tür durumlara karşı önlem almaya başladı👇🏻
Elbiseye güvenlik bandı👇🏻
👇🏻
