X Kullanıcısı İsyan Etti: Binlerce Liralık Elbiseleri Giyip "Beğenmedim" Diyerek Ücreti Geri İstiyorlar

'Arkadaşlar inanın akıl alır gibi değil…

Elbiseyi sipariş ediyorlar, düğünde ya da davette giyiyorlar, sonra da 'beğenmedim' diyerek iade ediyorlar.

Az önce 20.000 TL’lik elbise için iade telefonu geldi. Müşteri arıyor, ekibe bağırıp çağırıyor… Bizim ekip de kullanıldığına dair rapor olmasına rağmen acaba yanlışlık mı var diye tereddüt ediyor.

Görüşme 40 dakika sürdü. Konuya göz ucuyla dahil olup müşterinin Instagram hesabına baktım, düğün fotoğraflarında bizim elbise! O an hepimiz donduk kaldık.

Her ay 7-8 kere minimum yaşıyoruz bu sahneyi. Bu kadar da olmaz. Kötüsünüz çok kötüsünüz gerçekten. Pes!!!'