Menstrual Kap, Regl Külodu, Tampon, Ped: Regl Döneminde Hangisi Kullanılmalı? Uzman İsim Anlattı!

Adet-regl dönemi ağrısıyla, psikolojik etkisiyle kadınların kabusu olabiliyor. Ancak adet, kadın sağlığı için hayati önem taşıyor. Geçmişte regl döneminde kadınlar sadece pek ve tampon kullanırken günümüzde bu ürünlerde çeşitlilik oluştu. Menstrual kap, regl külodu, yıkanabilir ped… Peki hangisini kullanmak en iyi ve en sağlıklı yöntem?

Kaynak: BBC