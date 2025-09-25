onedio
Menstrual Kap, Regl Külodu, Tampon, Ped: Regl Döneminde Hangisi Kullanılmalı? Uzman İsim Anlattı!

Dilara Şimşek
25.09.2025 - 11:19

Adet-regl dönemi ağrısıyla, psikolojik etkisiyle kadınların kabusu olabiliyor. Ancak adet, kadın sağlığı için hayati önem taşıyor. Geçmişte regl döneminde kadınlar sadece pek ve tampon kullanırken günümüzde bu ürünlerde çeşitlilik oluştu. Menstrual kap, regl külodu, yıkanabilir ped… Peki hangisini kullanmak en iyi ve en sağlıklı yöntem?

Kaynak: BBC

Menstrual kap, regl külodu, tampon, ped... Adet, regl döneminde ne kullanılmalı?

Liverpool Üniversitesi'nden jinekolog Dr. Tempest, BBC'ye sağlıklı ve etkili koruma ürünlerini anlattı.

Menstural Kabın Artıları

Menstrual kabın artılarını sırılayan uzman isim en çevre dostu regl ürünü olduğunu belirtti. Kapların tampona göre üç kata kadar daha fazla kan tuttuğu vurgulanırken 12 saate kadar yerinde kalabiliyor. Ayrıca bu kaplar yıllarca yeniden kullanılabiliyor.

Menstural Kabın Eksileri

Eksileri takmak ve çıkarmanın pratik gerektirmesi… Boşaltması zahmetli, önemli derecede sterilizasyon gerekiyor.

Regl külotları işe yarıyor mu?

Kanı emen katmanlara sahip iç çamaşırlar, yıkanıp tekrar kullanılıyor. Uyku sırasında ve kanamanın daha az olduğu günler için idealdir. 

Regl Külotları Artıları

  • Normal iç çamaşırı gibi görünüyor

  • 6-8 saat arası kullanılıyor

  • Yeniden kullanılabilir

Regl Külotları Eksileri

  • Pahalıdır.

  • Yıkama ve kurutma zahmetli gelebilir. 

  • Ağır kanamalar için emici değil.

  • Gün içinde değiştirmek için yanınızda kullanılmış bir külot taşımak zorundasınız.

Yıkanabilir ped nasıl kullanılır?

Görüntüsü tek kullanımlık pedlere benziyor. Pamuk veya bambudan yapılıyor. Çıtçıtları sayesinde iç çamaşırına tutturuluyor. 

Yıkanabilir Ped Artıları

  • Daha yumuşak ve çevre dostudur

  • Emme kapasitesi seçenekleri mevcut

  • 3-5 yıl arasında kullanılabilir

Yıkanabilir Ped Eksileri

  • Her kullanımdan sonra yıkamak gerekiyor

  • Daha hacimli, rahatsız hissettirebilir

Tek kullanımlık ped zararlı mı?

En sık tercih edilen ve en fazla kullanılan regl ürünüdür. Yapışkanları sayesinde iç çamaşırına yapıştırılı. Emicilik için çeşitli boyları vardır. 

Tek Kullanımlık Ped Artıları

  • Kullanımı basit

  • Kullan, at formunda

  • İnce ve kalın boyutları var

  • Gece koruması için uygun

Tek Kullanımlık Ped Eksileri

  • Yerinden kayabilir

  • Sporlar için pratik değildir

  • Çevreye zararlı

Tampon nasıl kullanılır?

Vajinaya yerleştirilerek kullanılan tamponlar, tek kullanımlık pedden sonra en çok tercih edilen hijyen ürünlerinden.

Tamponun Artıları

  • Boyutu oldukça küçük. Rahatlıkla taşınabilir

  • Spor ve yüzmede kullanılabilir

  • Emicilik için ebatları mevcut

Tampon Eksileri

  • Yerleştirmek pratik gerektirir ve rahatsız edici olabilir

  • Uzun süre kullanılması halinde Toksik Şok Sendromu yaşatabilir

  • Çevre dostu değil

