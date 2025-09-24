onedio
Grip Aşısının 2025 Fiyatı Ne Kadar? Grip Aşısı Ne Zaman Yapılmalı, Kimlere Yapılmalı, Yan Etkileri Neler?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 20:11

Eylül ayı ile birlikte resmen grip sezonu da açıldı! Ülkemizde mevsim değişikliğinin yaşandığı ve okulların açıldığı bu sonbahar döneminde de grip (influenza) bulaşma eğilimi de arttı. Solunum yollarını etkileyen bu viral enfeksiyon, aşıları da gündeme getirdi. Milyonlarca kişi grip aşısı yaptırmalı mıyım, yoksa yaptırmamalı mıyım diye araştırmaya başladı. Peki, grip aşısının fiyatı ne kadar? Kimler grip aşısı yaptırmalı, kimler yaptırmamalı? 

İşte, detaylar... 

UYARI: Bu metinde yer alan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır, öneri değildir! Burada aktarılan bilgiler bir teşhis, tedavi ya da aşı önerisi değildir. Aşı uygulanıp uygulanmayacağına ve uygun zamanına mutlaka hekim kontrolünde karar verilmelidir. Sağlık durumunuza özel en doğru yönlendirmeyi yalnızca doktorunuz yapabilir.

Grip Aşısının Fiyatı Ne Kadar?

Grip aşılarının fiyatları, uygulama yapılan yere, aşının markasına ve SGK desteğine göre değişiyor. 2025 yılı itibarıyla güncel grip aşısının eczanelerdeki satış fiyatları 540 TL'den başlıyor. 

Özel hastaneler veya klinikler ise aşı ile birlikte uygulama hizmet bedeli de talep ediyor. Bu kapsamda fiyatlar 850 ila 1100 TL'ye kadar ulaşabiliyor. 

Grip Aşısı Kimlere Ücretsiz Olarak Yapılır? 

SGK, risk grubundakiler için belirli şartlar doğrultusunda aşı bedelini karşılamaktadır; bu kişilere aşı ücretsiz yapılabilir. Grip aşısının ücretsiz olarak yapıldığı kişiler ise: 

  • 65 yaş ve üzerindeki kişiler,

  • Huzurevi ve bakımevlerinde kalan yaşlılar (Bu durumu belgelendirenler), 

  • Kronik hastalığı olanlar (Astım, KOAH, kalp yetmezliği, diyaliz tedavisi görenler, bağışıklık sistemi bozukluğu gibi hastalıkları olanlar ve bazı tedavileri gören çocuk ya da yetişkinler)

Grip Aşısı Ne Zaman Yapılır?

  • Ülkemizde grip sezonu genellikle Ekim ila Kasım aylarında başlamaktadır. Bu nedenle bu dönemde aşılama yapılmaktadır.

  • Aşı yapıldıktan yaklaşık 2 hafta sonra bağışıklık korumasının başlaması beklenir, bu yüzden virüslerin yaygınlaşmaya başlamasından önce aşılanmak avantajlıdır. 

  • Ancak eğer bu döneminde aşı yaptıramazsanız, grip sezonu süresince (Aralık ayı sonuna veya biraz sonrasına kadar) da aşılama yaptırabilirsiniz.

Grip Aşısının Yan Etkileri Nelerdir?

Grip aşısı genellikle güvenli kabul edilir. Araştırmalara göre yan etkiler çoğunlukla hafif ve geçicidir:

Grip Aşısının En Yaygın Yan Etkileri

  • Aşı yapılan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik, hassasiyet söz konusu olabilir

  • Ayrıca hafif ateş, yorgunluk, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları görülebilir.

Nadir Fakat Önemli Olabilecek Durumlar:

  • Alerjik reaksiyon (anafilaksi gibi), özellikle daha önce alerji öyküsü olanlarda söz konusu olabilir 

  • Çok nadiren ise Guillain-Barré sendromu gibi sinir sistemi ile ilgili komplikasyonlar bildirilmiştir. Bu, influenza aşısının tüm popülasyonda görülen bir riski değil, çok düşük bir ihtimaldir.

Kaynak: Immunize.org

Grip Aşısı Olacaklar Nelere Dikkat Etmeli?

Aşı olmadan önce sağlık durumunuz hekime bildirilmeli. Aşı, hastalık dönemi yerine; hasta olmadan önce ya da iyileşme sonrası yapılmalıdır. Aşı sonrası ise 15-30 dakika gözlem altında kalınmalıdır. Grip aşısı ideal olarak Ekim-Kasım aylarında yapılmalıdır. Aşı sonrası yan etkiler olursa, destekleyici bakım uygulanabilir. 

El hijyeni, kalabalık ortamlardan kaçınma ve sağlıklı yaşam tarzı gibi diğer önleyici tedbirler de önemlidir.

UYARI: Grip aşısı yaptırıp yaptırmama kararını her birey uzman hekim ile birlikte almalıdır. Hekiminize başvurmadan karar vermeyin! Özellikle kronik hastalıklar, alerji öyküsü, bağışıklık sistemiyle ilgili durumlar, hamilelik durumu varsa daha hassas olmalısınız. 

Grip Aşısı Kimlere Yapılır? Kimlere Yapılmaz?

Risk grubunda olanlar (65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, hamileler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, sağlık çalışanları, bakım evi sakinleri ve 6 ay-5 yaş arası çocuklar) için aşı önerilebilir. 

Ancak, 6 aydan küçük bebekler, aşı içeriğine karşı alerjisi olanlar, daha önce aşı sonrası şiddetli alerjik reaksiyon geçirenler ve akut ağır hastalığı olanlar için aşı uygulanmamalıdır. Unutmayınız ki bazı grip aşılarının içeriğinde bulunan yumurta proteini gibi maddelere karşı ciddi alerji söz konusu olabilir.

UYARI: Bu içerik grip aşısı önerisi değildir! Hastalık, tedavi ve aşı gibi konular her birey için ancak ve ancak hekim önerisi ile karar verilebilir. 

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
