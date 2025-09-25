onedio
Rasim Ozan Kütahyalı’nın İlk Kez Kameralara Gösterdiği Evi Ağızları Açık Bıraktı

Dilara Şimşek
25.09.2025 - 13:43

Açıklamaları, X hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Rasim Ozan Kütahyalı, geçen günlerde pilates eğitmeni Pınar Ayaz ile evlendi. Evlilik haberiyle takipçilerine sürpriz yapan ROK, bu kez evinin kapılarını Ensonhaber'e açtı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın kütüphaneyi aratmayan evi izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

Kaynak

Rasim Ozan Kütahyalı'nın kütüphane ve müzeyi andıran evi herkesi şok etti.

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı, ikinci kez nikah masasına oturmasıyla herkesi şaşırttı. Gazeteci Nagihan Alçı ile olaylı boşanmanın ardından ROK, pilates eğitmeni Pınar Ayaz'la yeniden nikah masasına oturdu. Üstelik Nagehan Alçı da çiftin fotoğraflarını paylaşarak yine kendinden söz ettirmişti. 

ROK bu kez ilk kez kameralara gösterdiği eviyle dikkat çekti. Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan ev görenlere 'Ev mi kütüphane mi?' diye sordurttu. 

Duvarların, odaların kitaplarla kaplandığı evde tablolar da dikkat çekti.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın evini buradan izleyebilirsiniz👇🏻

ROK'un evi izleyenlerden tam not aldı. Videoya yapılan yorumlardan bazıları şöyle👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bozkurt

Kitapları sadece dekor olarak kullandığı belli.