Rasim Ozan Kütahyalı’nın İlk Kez Kameralara Gösterdiği Evi Ağızları Açık Bıraktı

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı, ikinci kez nikah masasına oturmasıyla herkesi şaşırttı. Gazeteci Nagihan Alçı ile olaylı boşanmanın ardından ROK, pilates eğitmeni Pınar Ayaz'la yeniden nikah masasına oturdu. Üstelik Nagehan Alçı da çiftin fotoğraflarını paylaşarak yine kendinden söz ettirmişti.

ROK bu kez ilk kez kameralara gösterdiği eviyle dikkat çekti. Ensonhaber'in YouTube kanalında yayınlanan ev görenlere 'Ev mi kütüphane mi?' diye sordurttu.

Duvarların, odaların kitaplarla kaplandığı evde tablolar da dikkat çekti.