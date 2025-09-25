Maliye Paylaşım Sonrası Harekete Geçti: Fenomen Nevra Bilem ve Eşinin Banka Hesaplarına İnceleme Başlatıldı

Bursa’da araç kiralama, emlak danışmanlığı işi ile uğraşan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nevra ve Murat Bilem çiftinin yaptığı bir paylaşım sonrasında yetkililer harekete geçti. Daha önce yapılan denetimlerde ceza ile karşı karşıya kalan çiftin banka hesapları yeniden incelemeye alındı.

Kaynak: Ekonomim