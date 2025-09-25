onedio
Maliye Paylaşım Sonrası Harekete Geçti: Fenomen Nevra Bilem ve Eşinin Banka Hesaplarına İnceleme Başlatıldı

İsmail Kahraman
25.09.2025 - 13:25

Bursa’da araç kiralama, emlak danışmanlığı işi ile uğraşan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nevra ve Murat Bilem çiftinin yaptığı bir paylaşım sonrasında yetkililer harekete geçti. Daha önce yapılan denetimlerde ceza ile karşı karşıya kalan çiftin banka hesapları yeniden incelemeye alındı. 

Kaynak: Ekonomim

Fenomen Nevra Bilem, “Nişana hazırlanıyorum” notuyla araç içerisinde altınlarını sergilemişti.

Milyonlarca izleme alan paylaşım sonrasında Maliye ekiplerinin harekete geçtiği ortaya çıktı

Milyonlarca izleme alan paylaşım sonrasında Maliye ekiplerinin harekete geçtiği ortaya çıktı

Ekonomim’de yer alan habere göre, Bilem çifti hakkında ayrı ayrı denetim başlatıldı. Çiftin banka hesaplarında olağan dışı para hareketleri incelenecek. Usülsüz bir durum keşfedilmesi halinde fenomenlere ciddi para cezası gelebilir.

