Maliye Paylaşım Sonrası Harekete Geçti: Fenomen Nevra Bilem ve Eşinin Banka Hesaplarına İnceleme Başlatıldı
Bursa’da araç kiralama, emlak danışmanlığı işi ile uğraşan ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Nevra ve Murat Bilem çiftinin yaptığı bir paylaşım sonrasında yetkililer harekete geçti. Daha önce yapılan denetimlerde ceza ile karşı karşıya kalan çiftin banka hesapları yeniden incelemeye alındı.
Kaynak: Ekonomim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen Nevra Bilem, “Nişana hazırlanıyorum” notuyla araç içerisinde altınlarını sergilemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca izleme alan paylaşım sonrasında Maliye ekiplerinin harekete geçtiği ortaya çıktı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın