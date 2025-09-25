Turistlerden Fazla Ücret Alan Taksilerin Çalışma Ruhsatları İptal Edildi
İstanbul dünyanın en fazla turist çeken şehirlerinden. Haliyle ulaşım araçlarını pek çok turist kullanıyor. Turistlerin başlıca şikayetlerinden biri de bazı taksilerin kendilerinden tarifeden daha fazla ücret alması. İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) bugün UKOME toplantısında turistlerden fazla ücret aldığı tespit edilen iki taksinin çalışma ruhsatının iptal edilmesi kararlaştırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UKOME, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fazla ceza alan taksici eğitimden geçmek zorunda.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın