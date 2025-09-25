onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Turistlerden Fazla Ücret Alan Taksilerin Çalışma Ruhsatları İptal Edildi

Turistlerden Fazla Ücret Alan Taksilerin Çalışma Ruhsatları İptal Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2025 - 16:28

İstanbul dünyanın en fazla turist çeken şehirlerinden. Haliyle ulaşım araçlarını pek çok turist kullanıyor. Turistlerin başlıca şikayetlerinden biri de bazı taksilerin kendilerinden tarifeden daha fazla ücret alması. İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) bugün UKOME toplantısında turistlerden fazla ücret aldığı tespit edilen iki taksinin çalışma ruhsatının iptal edilmesi kararlaştırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

UKOME, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplandı.

UKOME, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplandı.

Turistlerden fazla ücret aldıkları tespit edilen taksilerin çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi görüşüldü. Emniyetin şikayetleri ve incelemeler sonucunda, taksi sürücülerinin, haksız kazanç, hanutçuluk, dolandırıcılık, görüntü almayı engelleme ve gayri yasal çalışma suçları işlediği tespit edildi.

Bir taksicinin kredi kartından 36 bin lira çektiği, başka birisinin ise turist yolcunun kredi kartından iki seferde toplam 400 bin lira çektiği saptandı. Oylama sonucu ruhsatların iptaline karar verildi.

Fazla ceza alan taksici eğitimden geçmek zorunda.

Fazla ceza alan taksici eğitimden geçmek zorunda.

Aynı toplantıda taksimetre açmama, yanlış park, araçta sigara içmek, yetersiz ehliyet ve alkol kullanılması gibi taksi taşımacılarına yönelik 1019, sürücülere yönelik 707 cezanın karara bağlanması kabul edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın