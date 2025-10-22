onedio
Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Belli Oldu! Türkiye’den İki Şehir Dünyanın En İyi 30’una Girdi

22.10.2025 - 09:30

İngiltere’nin köklü gazetelerinden Daily Mail, seyahat ve gastronomi platformu Taste Atlas'ın verilerine dayandırdığı haberle dünya mutfak sahnesindeki en iyi 100 şehiri açıkladı. Türkiye, iki şehriyle ilk 30’a girerek dünya gastronomi liginde güçlü bir yer edindi. Gastronomi turizminin yükselişine dikkat çeken bu kapsamlı araştırma, yarım milyona yakın değerlendirme sonucunda belirlendi. 

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.tasteatlas.com/best/cities
17 binden fazla şehrin mutfak kültürü, yerel lezzetleri ve gastronomik çeşitliliğiyle yarıştığı listede, sonuç sadece bir tat sıralaması olmaktan öte, adeta dünya gastronomisinin güncel haritasını ortaya koydu.

Şehirlerin yemek çeşitliliği, kültürel mirası, yöresel özgünlüğü ve kullanıcı puanları dikkate alınarak hazırlanan listenin ilk sıralarına Avrupa kentleri damga vurdu.Listenin zirvesine, pizza ve makarnanın başkenti sayılan İtalya’nın Napoli kenti yerleşti. Onu yine İtalya’dan Milano, Bologna ve Floransa izledi. İlk 10’da ayrıca Mumbai (Hindistan), Roma, Paris, Viyana, Torino ve Osaka (Japonya) gibi dünya metropolleri kendilerine yer buldu.

Listenin Türkiye açısından en dikkat çekici yönü ise, iki şehrimizin ilk 25 arasına girmesi oldu. Türkiye, iki şehriyle ilk 25’e girerek dünya gastronomi liginde güçlü bir yer edindi. Taste Atlas değerlendirmesinde, “Bir şehrin mutfağı sadece yemeklerinden değil, tarihinden, kültüründen ve insanından da izler taşır” ifadeleriyle gastronomik zenginliğin kültürel bir miras olduğu vurgulandı.

Türkiye adına gurur verici sonuçlardan biri, Gaziantep’in 18’inci sıraya yerleşmesi oldu.

Kendine özgü mutfağı, UNESCO tescilli lezzetleri ve geleneksel tatlarıyla öne çıkan bu kadim kent, yüzyıllardır süregelen kebap, baklava ve Antep fıstığı kültürünü modern yorumlarla birleştirerek dünya sahnesinde fark yarattı. UNESCO’nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep mutfağı, TasteAtlas ekibi tarafından 'otantik, köklü ve yenilikçi' olarak tanımlandı. Şehrin gastronomi mirası, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ilgisini çeken bir lezzet rotası haline geldi.

Gaziantep’in ardından İstanbul, 24’üncü sırada yer alarak Türkiye’nin gastronomi gücünü ikiye katladı.

Metropol, sokak lezzetlerinden fine dining restoranlara, balık ekmekten mezelere uzanan zengin mutfak yelpazesiyle öne çıktı. Çok kültürlü gastronomi dokusu ve kozmopolit yapısı, İstanbul’un mutfağının zenginliğini belirleyen temel unsurlar oldu. TasteAtlas, bu kozmopolit yapıya vurgu yaparak, 'Bir şehrin mutfağı, tarihinin ve insanının izlerini taşır' ifadelerini kullandı. Gaziantep’in geleneksel lezzetleri ve İstanbul’un çok kültürlü mutfağı, ülkenin zengin gastronomi kimliğini uluslararası platformda bir kez daha gözler önüne serdi.

