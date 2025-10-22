Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Belli Oldu! Türkiye’den İki Şehir Dünyanın En İyi 30’una Girdi

Şehirlerin yemek çeşitliliği, kültürel mirası, yöresel özgünlüğü ve kullanıcı puanları dikkate alınarak hazırlanan listenin ilk sıralarına Avrupa kentleri damga vurdu.Listenin zirvesine, pizza ve makarnanın başkenti sayılan İtalya’nın Napoli kenti yerleşti. Onu yine İtalya’dan Milano, Bologna ve Floransa izledi. İlk 10’da ayrıca Mumbai (Hindistan), Roma, Paris, Viyana, Torino ve Osaka (Japonya) gibi dünya metropolleri kendilerine yer buldu.

Listenin Türkiye açısından en dikkat çekici yönü ise, iki şehrimizin ilk 25 arasına girmesi oldu. Türkiye, iki şehriyle ilk 25’e girerek dünya gastronomi liginde güçlü bir yer edindi. Taste Atlas değerlendirmesinde, “Bir şehrin mutfağı sadece yemeklerinden değil, tarihinden, kültüründen ve insanından da izler taşır” ifadeleriyle gastronomik zenginliğin kültürel bir miras olduğu vurgulandı.