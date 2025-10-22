Dünyanın En İyi Yemek Şehirleri Belli Oldu! Türkiye’den İki Şehir Dünyanın En İyi 30’una Girdi
Kaynak: https://www.tasteatlas.com/best/cities
İngiltere’nin köklü gazetelerinden Daily Mail, seyahat ve gastronomi platformu Taste Atlas'ın verilerine dayandırdığı haberle dünya mutfak sahnesindeki en iyi 100 şehiri açıkladı. Türkiye, iki şehriyle ilk 30’a girerek dünya gastronomi liginde güçlü bir yer edindi. Gastronomi turizminin yükselişine dikkat çeken bu kapsamlı araştırma, yarım milyona yakın değerlendirme sonucunda belirlendi.
17 binden fazla şehrin mutfak kültürü, yerel lezzetleri ve gastronomik çeşitliliğiyle yarıştığı listede, sonuç sadece bir tat sıralaması olmaktan öte, adeta dünya gastronomisinin güncel haritasını ortaya koydu.
Türkiye adına gurur verici sonuçlardan biri, Gaziantep’in 18’inci sıraya yerleşmesi oldu.
Gaziantep’in ardından İstanbul, 24’üncü sırada yer alarak Türkiye’nin gastronomi gücünü ikiye katladı.

