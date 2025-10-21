As Bayrakları: Dünyaca Ünlü Tame Impala, "Loser" Şarkısında Barış Manço'dan İlham Almış

2007 yılında Kevin Parker tarafından kurulan Avustralyalı psikodelik rock grubu Tame Impala, yenilikçi sesleriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı. Grubun beyni olan Parker, müziğinde farklı dönemlerden ve kültürlerden ilham aldığını sık sık dile getiriyor.

Son açıklamalarında ise “Loser” adlı şarkısını yaparken Barış Manço’nun müziğinden etkilendiğini belirtti. Parker, Manço’nun melodik zenginliği ve deneysel yaklaşımının kendi üretim sürecine ilham verdiğini söyledi.