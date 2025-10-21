onedio
As Bayrakları: Dünyaca Ünlü Tame Impala, "Loser" Şarkısında Barış Manço'dan İlham Almış

As Bayrakları: Dünyaca Ünlü Tame Impala, "Loser" Şarkısında Barış Manço'dan İlham Almış

Barış Manço
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.10.2025 - 18:34

'Let It Happen' ile hepimizin tanıdığı ve sevdiği grup Tame Impala'nın solisti Kevin Parker 'Loser' şarkısını yaparken Barış Manço'dan ilham aldığını açıkladı. Bize de bayrağı asmak kaldı.

Hepimiz "Let It Happen" şarkısını hayat mottomuz haline getirdik.

Hepimiz "Let It Happen" şarkısını hayat mottomuz haline getirdik.

2007 yılında Kevin Parker tarafından kurulan Avustralyalı psikodelik rock grubu Tame Impala, yenilikçi sesleriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı. Grubun beyni olan Parker, müziğinde farklı dönemlerden ve kültürlerden ilham aldığını sık sık dile getiriyor. 

Son açıklamalarında ise “Loser” adlı şarkısını yaparken Barış Manço’nun müziğinden etkilendiğini belirtti. Parker, Manço’nun melodik zenginliği ve deneysel yaklaşımının kendi üretim sürecine ilham verdiğini söyledi.

O anlar:

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
