Kuzey Kore'ye Adım Atması Yasaklanan Fotoğrafçının Kovulmadan Önce Çektiği Fotoğraflar
Fransız fotoğrafçı Eric Lafforgue, Kuzey Kore’nin gizli yüzünü dünyaya tanıtan cesur bir belgeselci olarak biliniyor. Distopik filmleri aratmayan Kuzey Kore manzaralarını objektifine yansıtan Lafforgue’nun yakaladığı karelere birlikte göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransız fotoğrafçı Eric Lafforgue, 2008 ile 2012 yılları arasında altı kez bu ülkeye seyahat etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lafforgue'un yasaklanan fotoğrafları, Kuzey Kore'nin devletin sunduğu imajının ötesindeki gerçekleri gözler önüne seriyor.
Lafforgue, Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaretlerde, halkla etkileşime girerek onların yaşamlarını ve duygularını anlamaya çalıştı.
Lafforgue'un kadrajından Kuzey Kore ile sizleri baş başa bırakalım.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın