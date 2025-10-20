Kuzey Kore'ye Adım Atması Yasaklanan Fotoğrafçının Kovulmadan Önce Çektiği Fotoğraflar

Lafforgue her seferinde Kuzey Kore devletinin onayladığı resmi görüntülerinin ötesinde, günlük yaşamın ve halkın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar çekti. Ancak bu cesur yaklaşımı, ona Kuzey Kore'den kalıcı bir yasak getirdi.

Lafforgue, Kuzey Kore'ye yaptığı son ziyaretinde, devletin izin verdiği sınırlar dışında fotoğraflar çekti. Özellikle yoksulluk, çocuk işçiliği ve askeri personelin tarım işlerinde çalışırken görüntülenmesi gibi manzaralar, Kuzey Kore hükümetinin hoşuna gitmedi. Resmi yetkililer, bu fotoğrafları silmesini talep ettiğinde, Lafforgue reddetti ve gerçekleri dünyaya göstermek için bu fotoğrafları paylaşmaya devam etti. Bu tutumu, ona Kuzey Kore'ye giriş yasağını getirdi