Kuzey Kore'ye Adım Atması Yasaklanan Fotoğrafçının Kovulmadan Önce Çektiği Fotoğraflar

Kuzey Kore
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 16:20

Fransız fotoğrafçı Eric Lafforgue, Kuzey Kore’nin gizli yüzünü dünyaya tanıtan cesur bir belgeselci olarak biliniyor. Distopik filmleri aratmayan Kuzey Kore manzaralarını objektifine yansıtan Lafforgue’nun yakaladığı karelere birlikte göz atalım.

Fransız fotoğrafçı Eric Lafforgue, 2008 ile 2012 yılları arasında altı kez bu ülkeye seyahat etti.

Lafforgue her seferinde Kuzey Kore devletinin onayladığı resmi görüntülerinin ötesinde, günlük yaşamın ve halkın gerçek yüzünü gösteren fotoğraflar çekti. Ancak bu cesur yaklaşımı, ona Kuzey Kore'den kalıcı bir yasak getirdi.

Lafforgue, Kuzey Kore'ye yaptığı son ziyaretinde, devletin izin verdiği sınırlar dışında fotoğraflar çekti. Özellikle yoksulluk, çocuk işçiliği ve askeri personelin tarım işlerinde çalışırken görüntülenmesi gibi manzaralar, Kuzey Kore hükümetinin hoşuna gitmedi. Resmi yetkililer, bu fotoğrafları silmesini talep ettiğinde, Lafforgue reddetti ve gerçekleri dünyaya göstermek için bu fotoğrafları paylaşmaya devam etti. Bu tutumu, ona Kuzey Kore'ye giriş yasağını getirdi

Lafforgue'un yasaklanan fotoğrafları, Kuzey Kore'nin devletin sunduğu imajının ötesindeki gerçekleri gözler önüne seriyor.

Kuzey Kore'nin güçlü ordusunun, tarım işlerinde çalışırken görüntülenmesi, devletin askeri gücünün arkasındaki gerçekleri gösteriyor. Ayrıca çocukların tarım işlerinde çalışması, devletin insan hakları sicilinin eleştirilmesine yol açıyor. Yine elektrik kesintileri ve teknolojik eksiklikler, devletin altyapı sorunlarını gösteriyor.

Lafforgue, Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaretlerde, halkla etkileşime girerek onların yaşamlarını ve duygularını anlamaya çalıştı.

Birçok kişi, zorluklara rağmen liderlerine olan saygılarını ifade etti. Lafforgue, bu deneyimlerini fotoğraflayarak, Kuzey Kore halkının insanlık hallerini dünyaya tanıttı. Onun çalışmaları, sansürün ötesinde bir bakış açısı sunarak, özgür ifade ve insan hakları konularında önemli bir katkı sağladı.

Lafforgue'un kadrajından Kuzey Kore ile sizleri baş başa bırakalım.

👇

👇
👇

👇

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
