Milyarder Mark Zuckerberg'ün Her Gün Kullanmaktan Bıkmadığı Arabası

Mark Zuckerberg
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 17:54

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Mark Zuckerberg, her gün Amerikan yapımı lüks bir otomobil tercih ediyor. Zuckerberg, dünyadaki tüm arabaları kullanma imkanına sahip olmasına rağmen sıkılmadan tercih ettiği o araç hangisiymiş, gelin birlikte bakalım…

Bilindiği üzere, Facebook’un kurucu ortağı ve Meta Platforms’un CEO’su Mark Zuckerberg, Temmuz 2025 itibarıyla Kaliforniya’nın en zengin kişisi olarak yer alıyor.

Forbes’a göre Zuckerberg’in şu anki net serveti 242 milyar doların üzerinde ve bu da onu, yayınlandığı tarihte dünyanın en zengin üçüncü kişisi yapıyor. Peki, bir multimilyarder hangi tür arabayı tercih eder? Hatta bu araç ortalama bir Amerikalının satın alabileceği bir araba mı?

Otomotiv yayını AutoEvolution’un bir makalesine göre Mark Zuckerberg, her gün Cadillac CT5 V-Blackwing kullanıyor. Zuckerberg, Meta Ray-Ban özelliğini tanıtırken de bu bilgiyi paylaştı; bu özellik, sürücülerin park ettikleri yeri kaydetmelerine ve park yerini unuttuklarında araçlarının konumunu bulmalarına yardımcı oluyor.

Milyarder isim, birden fazla araca sahip ve Rolls-Royce, Bugatti, Pagani gibi markaların modelleri de dahil olmak üzere neredeyse tüm üretim araçlarını satın alma imkanına sahip.

Peki, Cadillac CT5-V Blackwing’i bu kadar özel kılan ne ve Meta Platforms CEO’su için neden bu kadar çekici? 

Cadillac, General Motors’un lüks otomobil markasıdır ve Escalade dahil olmak üzere birçok etkileyici lüks modeliyle tanınır. CT5-V Blackwing ise güçlü motor seçenekleri ve teknolojik donanımlarla dolu kabiniyle öne çıkan, lüks bir orta boy sedandır. Cadillac’ın CT5-V Blackwing modeli, standart performans ön koltukları ve GM’in eller serbest sürüş destek sistemi Super Cruise’u içeriyor. Road & Track dergisinin incelemesine göre, Super Cruise “aracı bir makine sürüyormuş gibi değil, gerçek bir insan sürüyormuş gibi hissettiriyor.”

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Yorum Yazın