Milyarder Mark Zuckerberg'ün Her Gün Kullanmaktan Bıkmadığı Arabası

Forbes’a göre Zuckerberg’in şu anki net serveti 242 milyar doların üzerinde ve bu da onu, yayınlandığı tarihte dünyanın en zengin üçüncü kişisi yapıyor. Peki, bir multimilyarder hangi tür arabayı tercih eder? Hatta bu araç ortalama bir Amerikalının satın alabileceği bir araba mı?

Otomotiv yayını AutoEvolution’un bir makalesine göre Mark Zuckerberg, her gün Cadillac CT5 V-Blackwing kullanıyor. Zuckerberg, Meta Ray-Ban özelliğini tanıtırken de bu bilgiyi paylaştı; bu özellik, sürücülerin park ettikleri yeri kaydetmelerine ve park yerini unuttuklarında araçlarının konumunu bulmalarına yardımcı oluyor.