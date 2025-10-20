Geçmişten Günümüze Üç Asırlık Miras: Likya Lahitlerinden İlham Alan Ambarlarda Yaşayan Köylüler
Antalya'nın Kaş ilçesinde mimari açıdan benzersiz bir miras yaşatılıyor. Üç asırlık geçmişe sahip bu tahıl ambarları, bölgenin kadim uygarlığı Likya'nın lahit (mezar) yapılarından esinlenilerek inşa edilmiş. Genellikle kireç taşından yapılan ve basamaklı podyumlar üzerinde odası bulunan Likya mezar yapılarına şaşırtıcı derecede benzeyen bu ambarlar, yöre köylüleri tarafından halen aktif olarak kullanılıyor.
Özellikle Kaş'ın batı ilçelerindeki köylerde rastlanan bu yapılar, doğayla uyumlu ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden.
Bu tarihi ambarların en yoğun bulunduğu yerlerden biri, Kaş'a bağlı Bezirgan Mahallesi'ndeki Ambarlararası mevkisi.
