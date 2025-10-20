Geçmişten Günümüze Üç Asırlık Miras: Likya Lahitlerinden İlham Alan Ambarlarda Yaşayan Köylüler

Burada 90'a yakın tarihi tahıl ambarı yan yana dizilmiş toplu bir halde bulunuyor. 2012 yılında 'kültür varlığı' olarak tescil edilerek koruma altına alınan Bezirgan ambarları, bölgenin tarihi dokusunu gözler önüne seriyor.

Günümüzde bu ambarlar, sadece birer tarihi yapı değil, aynı zamanda canlı birer simge. Yüzyıllardır insanlara hizmet veren bu yapılar, özellikle ünlü Likya Yolu'nu yürüyen turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor. Köylüler, atalarından miras kalan bu yapılarda buğday, arpa ve nohut gibi ürünlerini saklamaya devam ederek, geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ kuruyor. Bu ambarlar, hem mimari bir deha hem de asırlık bir tarım kültürü geleneğinin somut bir kanıtı olarak varlığını sürdürüyor.