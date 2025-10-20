onedio
Geçmişten Günümüze Üç Asırlık Miras: Likya Lahitlerinden İlham Alan Ambarlarda Yaşayan Köylüler

Geçmişten Günümüze Üç Asırlık Miras: Likya Lahitlerinden İlham Alan Ambarlarda Yaşayan Köylüler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2025 - 17:01

Antalya'nın Kaş ilçesinde mimari açıdan benzersiz bir miras yaşatılıyor. Üç asırlık geçmişe sahip bu tahıl ambarları, bölgenin kadim uygarlığı Likya'nın lahit (mezar) yapılarından esinlenilerek inşa edilmiş. Genellikle kireç taşından yapılan ve basamaklı podyumlar üzerinde odası bulunan Likya mezar yapılarına şaşırtıcı derecede benzeyen bu ambarlar, yöre köylüleri tarafından halen aktif olarak kullanılıyor.

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/kultur/likya...
Özellikle Kaş'ın batı ilçelerindeki köylerde rastlanan bu yapılar, doğayla uyumlu ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden.

Özellikle Kaş'ın batı ilçelerindeki köylerde rastlanan bu yapılar, doğayla uyumlu ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden.

Sedir ağacından, çivi kullanılmadan birbirine geçirme tekniğiyle yapılan üç-dört metrelik bu tahıl ambarlarının, yaklaşık üç asırdır ayakta durduğu tahmin ediliyor. Bu dayanıklı yapı, yüzyıllardır bölge insanının hasat ettiği ürünleri yağmur, soğuk ve sıcaktan koruma görevini üstleniyor.

Bu tarihi ambarların en yoğun bulunduğu yerlerden biri, Kaş'a bağlı Bezirgan Mahallesi'ndeki Ambarlararası mevkisi.

Bu tarihi ambarların en yoğun bulunduğu yerlerden biri, Kaş'a bağlı Bezirgan Mahallesi'ndeki Ambarlararası mevkisi.

Burada 90'a yakın tarihi tahıl ambarı yan yana dizilmiş toplu bir halde bulunuyor. 2012 yılında 'kültür varlığı' olarak tescil edilerek koruma altına alınan Bezirgan ambarları, bölgenin tarihi dokusunu gözler önüne seriyor.

Günümüzde bu ambarlar, sadece birer tarihi yapı değil, aynı zamanda canlı birer simge. Yüzyıllardır insanlara hizmet veren bu yapılar, özellikle ünlü Likya Yolu'nu yürüyen turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor. Köylüler, atalarından miras kalan bu yapılarda buğday, arpa ve nohut gibi ürünlerini saklamaya devam ederek, geçmişle gelecek arasında güçlü bir bağ kuruyor. Bu ambarlar, hem mimari bir deha hem de asırlık bir tarım kültürü geleneğinin somut bir kanıtı olarak varlığını sürdürüyor.

