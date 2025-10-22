Louvre'un İlk Soygunu Değil: Mona Lisa'yı Popüler Hale Getiren Unutulmaz Hırsızlık Olayı
Kaynak: https://www.npr.org/2011/07/30/138800...
Geçtiğimiz günlerde Louvre Müzesi'nde güpegündüz gerçekleşen hırsızlık hala gündemde. Peki bunun müzede gerçekleşen ilk hırsızlık olmadığını biliyor muydunuz? Louvre Müzesinin tarihinin en büyük hırsızlığı, üç tamircinin bir sabah müzeden Mona Lisa tablosunu çalmasıyla gerçekleşti. 21 Ağustos 1911 yılında gerçekleşmiş bu olay Mona Lisa tablosuna günümüzdeki şöhretini vermiş hırsızlığın ta kendisi.
Buyurun detaylara 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hırsızlıktan önce Mona Lisa, sanat çevrelerinin dışında neredeyse hiç tanınmıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hırsızlık haberi tüm dünyada manşetlere taşınarak ulusal bir skandala dönüştü.
Bir hafta kapalı kalan Louvre, boş çerçeveyi görmek isteyen ve aralarında Franz Kafka'nın da bulunduğu kalabalığa yeniden açıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın