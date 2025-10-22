onedio
Louvre'un İlk Soygunu Değil: Mona Lisa'yı Popüler Hale Getiren Unutulmaz Hırsızlık Olayı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
22.10.2025 - 08:11

Geçtiğimiz günlerde Louvre Müzesi'nde güpegündüz gerçekleşen hırsızlık hala gündemde. Peki bunun müzede gerçekleşen ilk hırsızlık olmadığını biliyor muydunuz? Louvre Müzesinin tarihinin en büyük hırsızlığı, üç tamircinin bir sabah müzeden Mona Lisa tablosunu çalmasıyla gerçekleşti. 21 Ağustos 1911 yılında gerçekleşmiş bu olay Mona Lisa tablosuna günümüzdeki şöhretini vermiş hırsızlığın ta kendisi. 

Hırsızlıktan önce Mona Lisa, sanat çevrelerinin dışında neredeyse hiç tanınmıyordu.

Leonardo da Vinci tabloyu 1507’de tamamlamıştı ama eleştirmenler onu Rönesans resminin başyapıtı olarak nitelendirmeye ancak 1860’larda başlamıştı. Yine de bu değerlendirme, Fransız entelektüellerin dar çevresi dışında pek yankı bulmamıştı. Bu tablo, bırakın Louvre’un en ünlü eseri olmayı, bulunduğu galerinin bile gözdesi sayılmazdı.

Dorothy ve Tom Hoobler’ın The Crimes of Paris (Paris Suçları) adlı kitaplarında aktardıklarına göre, tablonun kaybolduğu ancak 28 saat sonra fark edildi. Boş kalan dört kancayı ilk fark eden bir natürmort ressamıydı. Başta fotoğraf çekimi için çatıya çıkarıldığı sanılan tablonun müze görevlileriyle yapılan kontroller sonucunda kaybolduğu anlaşıldı. İşte tam o anda Mona Lisa kelimenin tam anlamıyla bir gecede inanılmaz derecede ünlü bir tablo haline geldi.

Hırsızlık haberi tüm dünyada manşetlere taşınarak ulusal bir skandala dönüştü.

Başlangıçta Amerikalı sanatsever J.P. Morgan'dan ve hatta Pablo Picasso'dan bile şüphelenildi. I. Dünya Savaşı öncesindeki Fransa-Almanya gerilimi nedeniyle bazıları bu işin arkasında Kaiser'in bile olabileceğini düşündü.

Oysa hırsızlar, liderliğini Vincenzo Peruggia'nın yaptığı üç İtalyan tamirciydi. Peruggia, çaldığı tabloyu koruyan cam muhafazayı bizzat Louvre için monte etmişti. Tabloyu satmayı planlıyordu ancak eserin aniden ulaştığı şöhret, onu satılamayacak kadar tehlikeli hale getirdi. Gazetelerin ödüller teklif etmesine rağmen Peruggia, tutuklanma korkusuyla tabloyu tam 28 ay boyunca Paris'teki pansiyonunda, bir sandığın gizli kısmında sakladı.

Bir hafta kapalı kalan Louvre, boş çerçeveyi görmek isteyen ve aralarında Franz Kafka'nın da bulunduğu kalabalığa yeniden açıldı.

Olay, nihayet Floransa'da bir sanat tüccarına satılmaya çalışılmasıyla çözüldü. Tüccarın tabloyu bir İtalyan galeri yöneticisine kontrol ettirmesi ve eserin arkasındaki damganın gerçekliği teyit etmesiyle hırsızlık ortaya çıktı. Peruggia, eserin Napolyon tarafından çalındığına inandığını ve 'vatanseverlik' duygusuyla İtalya'ya iade etmeye çalıştığını iddia etti. Sonralarda suçunu kabul eden hırsız, sadece sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Peruggia'nın davasından kısa süre sonra I. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle, bu sanat soygunu dramı manşetlerden hızla kayboldu.

