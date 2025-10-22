Louvre'un İlk Soygunu Değil: Mona Lisa'yı Popüler Hale Getiren Unutulmaz Hırsızlık Olayı

Leonardo da Vinci tabloyu 1507’de tamamlamıştı ama eleştirmenler onu Rönesans resminin başyapıtı olarak nitelendirmeye ancak 1860’larda başlamıştı. Yine de bu değerlendirme, Fransız entelektüellerin dar çevresi dışında pek yankı bulmamıştı. Bu tablo, bırakın Louvre’un en ünlü eseri olmayı, bulunduğu galerinin bile gözdesi sayılmazdı.

Dorothy ve Tom Hoobler’ın The Crimes of Paris (Paris Suçları) adlı kitaplarında aktardıklarına göre, tablonun kaybolduğu ancak 28 saat sonra fark edildi. Boş kalan dört kancayı ilk fark eden bir natürmort ressamıydı. Başta fotoğraf çekimi için çatıya çıkarıldığı sanılan tablonun müze görevlileriyle yapılan kontroller sonucunda kaybolduğu anlaşıldı. İşte tam o anda Mona Lisa kelimenin tam anlamıyla bir gecede inanılmaz derecede ünlü bir tablo haline geldi.