Soruşturma Başlatıldı: 600 Bin Euro Değerindeki Picasso Tablosu, Sergiye Taşınırken Kayboldu
Kaynak: https://www.theguardian.com/artanddes...
İspanya polisi, yaklaşık 600 bin Euro değerindeki bir Picasso tablosunun Madrid’den Granada’daki bir sergiye taşınırken kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eserin geçen hafta açılan CajaGranada vakfının yeni sergisinde sergilenmesi planlanıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vakıf, tablonun kaybolduğunu polise bildirdiğini belirterek, “Soruşturmayı yürüten makamlarla tam iş birliği içindeyiz ve olayın adil biçimde çözüleceğine güveniyoruz” açıklamasında bulundu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın