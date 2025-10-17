Soruşturma Başlatıldı: 600 Bin Euro Değerindeki Picasso Tablosu, Sergiye Taşınırken Kayboldu

Konuya ilişkin açıklama yapan CajaGranada Vakfı, şu ifadelere yer verdi:

Eserlerin paketleri vakfın kendi personeli tarafından açıldıktan sonra, tablolar sergi salonunun çeşitli alanlarına taşındı. Sabahın ilerleyen saatlerinde, serginin küratörü ile vakfın sergi sorumlusu bir tablonun eksik olduğunu fark etti. Eksik eser, Pablo Picasso’nun Still Life with Guitar (Gitarlı Natürmort) isimli küçük bir guaj çalışmasıydı.