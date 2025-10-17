onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Soruşturma Başlatıldı: 600 Bin Euro Değerindeki Picasso Tablosu, Sergiye Taşınırken Kayboldu

Soruşturma Başlatıldı: 600 Bin Euro Değerindeki Picasso Tablosu, Sergiye Taşınırken Kayboldu

Gündem
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2025 - 15:27

İspanya polisi, yaklaşık 600 bin Euro değerindeki bir Picasso tablosunun Madrid’den Granada’daki bir sergiye taşınırken kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.theguardian.com/artanddes...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eserin geçen hafta açılan CajaGranada vakfının yeni sergisinde sergilenmesi planlanıyordu.

Eserin geçen hafta açılan CajaGranada vakfının yeni sergisinde sergilenmesi planlanıyordu.

Eser: Naturaleza muerta con guitarra (Gitarlı Natürmort)

Kayıp tablo, İspanya’nın başkenti Madrid’de yaşayan bir özel koleksiyoncuya ait. 3 Ekim Cuma günü Madrid’den minibüsle Granada’ya götürülen ödünç eserler arasında yer alması planlanıyordu.

Vakıf, tablonun kaybolduğunu polise bildirdiğini belirterek, “Soruşturmayı yürüten makamlarla tam iş birliği içindeyiz ve olayın adil biçimde çözüleceğine güveniyoruz” açıklamasında bulundu.

Vakıf, tablonun kaybolduğunu polise bildirdiğini belirterek, “Soruşturmayı yürüten makamlarla tam iş birliği içindeyiz ve olayın adil biçimde çözüleceğine güveniyoruz” açıklamasında bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan CajaGranada Vakfı, şu ifadelere yer verdi:

Eserlerin paketleri vakfın kendi personeli tarafından açıldıktan sonra, tablolar sergi salonunun çeşitli alanlarına taşındı. Sabahın ilerleyen saatlerinde, serginin küratörü ile vakfın sergi sorumlusu bir tablonun eksik olduğunu fark etti. Eksik eser, Pablo Picasso’nun Still Life with Guitar (Gitarlı Natürmort) isimli küçük bir guaj çalışmasıydı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın