İzlanda’da Sivrisinek Şaşkınlığı: Ülkede İlk Kez Sivrisinek Tespit Edildi
Dünya üzerinde Antarktika ile birlikte sivrisineklerin olmadığı iki ülkeden biri olan İzlanda’da sivrisinek tespit edildi. Sivrisineklerin, küresel ısınma sebebiyle hızla ısınan İzlanda’da yaşaması için elverişli ortam oluşmaya başlamış. İzlanda’nın kuzey yarımkürenin geri kalanına göre dört kat daha hızlı ısındığı açıklanmıştı.
Kaynak: Euronews
İzlanda’da ülke tarihinde ilk kez tespit edilen sivrisinek şaşkınlık yarattı.
