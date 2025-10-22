İzlanda’da Sivrisinek Şaşkınlığı: Ülkede İlk Kez Sivrisinek Tespit Edildi

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, Björn Hjaltason isimli İzlandalı ülkede ilk sivrisineği tespit ederek fotoğrafladı ve paylaşımda bulundu.

Hjaltason iki sivrisinek daha yakalayıp enstitüye de gönderdi. Uzmanlar, bu örneklerle birlikte İzlanda’nın artık sivrisineksiz ülkeler listesinden çıktığını açıkladı. İzlanda, Antarktika ile birlikte dünya üzerinde sivrisineklerin yaşamadığı iki yerde biri olarak biliniyordu.

İzlanda, kuzey yarımkürenin geri kalanına göre dört kat daha hızlı ısınıyor. Buzullar hızla eriyor, hatta daha sıcak sularda yaşayan uskumru gibi balık türleri artık İzlanda açıklarında görülüyor.

Soğuğa dayanıklı olan sivrisinek türünün, kış aylarında bodrum ve ahırlarda saklanarak hayatta kalabildiği biliniyor.