İzlanda’da Sivrisinek Şaşkınlığı: Ülkede İlk Kez Sivrisinek Tespit Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.10.2025 - 09:51

Dünya üzerinde Antarktika ile birlikte sivrisineklerin olmadığı iki ülkeden biri olan İzlanda’da sivrisinek tespit edildi. Sivrisineklerin, küresel ısınma sebebiyle hızla ısınan İzlanda’da yaşaması için elverişli ortam oluşmaya başlamış. İzlanda’nın kuzey yarımkürenin geri kalanına göre dört kat daha hızlı ısındığı açıklanmıştı.

Kaynak: Euronews

İzlanda’da ülke tarihinde ilk kez tespit edilen sivrisinek şaşkınlık yarattı.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre, Björn Hjaltason isimli İzlandalı ülkede ilk sivrisineği tespit ederek fotoğrafladı ve paylaşımda bulundu.

Hjaltason iki sivrisinek daha yakalayıp enstitüye de gönderdi. Uzmanlar, bu örneklerle birlikte İzlanda’nın artık sivrisineksiz ülkeler listesinden çıktığını açıkladı. İzlanda, Antarktika ile birlikte dünya üzerinde sivrisineklerin yaşamadığı iki yerde biri olarak biliniyordu.

İzlanda, kuzey yarımkürenin geri kalanına göre dört kat daha hızlı ısınıyor. Buzullar hızla eriyor, hatta daha sıcak sularda yaşayan uskumru gibi balık türleri artık İzlanda açıklarında görülüyor.

Soğuğa dayanıklı olan sivrisinek türünün, kış aylarında bodrum ve ahırlarda saklanarak hayatta kalabildiği biliniyor.

