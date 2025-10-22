İstanbul’da Havası En Kirli ve En Temiz İlçeler: İki Yılda 127 Bin Kişi Kirli Havadan Öldü!
İstanbul’daki kirli hava insan hayatını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle son 2 yılda artan kirli hava durumu 127 bin kişinin ölümüne neden oldu. Star Haber’den Canan Yıldırım’ın haberine göre; Alzheimer ve demans semptomlarının çevresel faktörlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
İşte İstanbul'un da havasının en kirli ve en temiz olduğu ilçeler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kirli hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 127 bin kişi hava kirliliğinden hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da havası en kirli ve en temiz ilçeler:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın