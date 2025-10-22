onedio
İstanbul’da Havası En Kirli ve En Temiz İlçeler: İki Yılda 127 Bin Kişi Kirli Havadan Öldü!

Ali Can YAYCILI
22.10.2025 - 09:07 Son Güncelleme: 22.10.2025 - 09:21

İstanbul’daki kirli hava insan hayatını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle son 2 yılda artan kirli hava durumu 127 bin kişinin ölümüne neden oldu. Star Haber’den Canan Yıldırım’ın haberine göre; Alzheimer ve demans semptomlarının çevresel faktörlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

İşte İstanbul'un da havasının en kirli ve en temiz olduğu ilçeler.

Kirli hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 127 bin kişi hava kirliliğinden hayatını kaybetti.

Kışın yakılan soba, artan betonlaşma ve yoğun trafik hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor. 

Alınan her nefeste hastalıklara hatta ölüme bile davetiye çıkarıyor. Yapılan bir araştırmaya göre Alzheimer ve demans semptomlarının çevresel faktörlerle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Star Haber’den Canan Yıldırım’ın haberine göre; Sadece iki yılda ülkemizde yaklaşık 127 bin kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya genelinde ise bu rakam 8 milyonun üzerinde.

İstanbul’da havası en kirli ve en temiz ilçeler:

2023-2024 verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliğinin en fazla olduğu ilçeler;

Esenyurt

Bahçelievler (Yenibosna)

Şişli

Kartal

İstanbul'da havası en temiz ilçeler;

Büyükada

Şile

Sarıyer

