Beyaz Magazin Sunucusu Sinem Yıldız, Canlı Yayında Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.10.2025 - 07:48

Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Magazin programında izleyicileri korkutan anlar yaşandı. Programın sunucularından Sinem Yıldız canlı yayın sırasında bir anda fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Sinem Yıldız’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan program arkadaşı Arto, Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İşte canlı yayında Sinem Yıldız fenalaştığı anlar:

Canlı yayında fenalaşan Sinem Yıldız “Bana çok kötü bir şey oluyor, beni hemen alın. Kalbimde sıkışma oldu” diyerek yardım istedi. Bu ifadelerin ardından programa acil olarak reklam arası verildi. Fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Sinem Yıldız’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Arto’dan geldi. Arto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
