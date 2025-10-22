Beyaz Magazin sunucusu Sinem Yıldız canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Magazin programında izleyicileri korkutan anlar yaşandı. Programın sunucularından Sinem Yıldız canlı yayın sırasında bir anda fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Sinem Yıldız’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan program arkadaşı Arto, Yıldız’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
İşte canlı yayında Sinem Yıldız fenalaştığı anlar:
